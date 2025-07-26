藍大罷免完封勝！游淑慧：普發1萬非主因 兩岸政策太軟要檢討

議員游淑慧認為，國民黨未來要以民生議題優先，並檢討兩岸政策。（資料照）

2025/07/26 21:33

〔記者何玉華／台北報導〕公民團體發起罷免國民黨台北市5席立委投票結果全軍覆沒。國民黨議員游淑慧認為，國民黨這次能挺過大罷免，要欣慰、感恩支持者，不要驕傲，要思考未來在國會的政策方向，多以民生為優先，也要思考兩岸政策和態度。

「司法催出藍營基本盤」

游淑慧說，大罷免就是基本盤的動員，藍軍本來在這些區域就有優勢，只擔心投票率低；但這兩個多月來，司法扮演的角色也一定程度激化了藍營支持者的壓迫感，在426後，明顯感受到藍軍支持者悲憤、憂患的意識，催出了選票。而不是民進黨所說1萬元的問題，她認為，普發1萬元現金是民生議題，主要能刺激的是中間選民，但這次中間選民顯然沒有被催出來投票。

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她強調，這次投票後，兩黨都要認真思考「兩岸牌」，民進黨打了這麼多年的「抗中牌」，邊際效應越來越少，只能刺激基本盤，中間選民都麻痺了，基本盤無法再增加；投票日前幾天發生的世大運賀電一事，對投票的影響有限即可看出。

「扭扭捏捏譴責對岸」 易扣紅帽

游淑慧說，國民黨也要思考兩岸政策跟對大陸的態度是否要修正？就像民進黨只會打「抗中牌」，國民黨為什麼一直被扣「賣台」帽子，甚至一扣就中？儘管現在很多共諜都出現在民進黨內，民進黨還是不會被扣上「賣台」帽子？國民黨是什麼原因而一直被誤會？

游淑慧表示，國民黨對大陸要進退有據，要保持友善，但過了界線要勇敢地以台灣為優先反擊回去；扭扭捏捏的譴責無法讓民眾接受，而友善跟譴責並不相違背。這次支持者再給國民黨一次機會，國民黨要感恩、欣慰，不要驕傲，要思考未來在國會的政策方向，多以民生為優先，也要思考兩岸政策和態度。

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