新北泛藍議員批大罷免是執政黨清算 「人民用選票反彈」

新北市議員陳偉杰指出，賴清德自上任以來，面對立法院多數通過的法案，不僅濫用覆議與釋憲機制，破壞憲政制衡，更踐踏民意尊嚴。（新藍圖連線提供）

2025/07/26 21:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免投票結果出爐，針對24位國民黨立委與新竹市長高虹安的罷免案全數未過關，由泛藍議員組成的新藍圖連線表示，這場由執政黨策動的無差別政治清算，遭到民意強烈反彈，最終以全面失敗收場，人民用手中的選票，對總統賴清德政府投下了清楚且堅定的不信任票，執政黨應審慎評估內閣改組及更換立院黨團總召。

新北市議員陳偉杰說，賴清德自上任以來，面對立法院多數通過的法案，不僅濫用覆議與釋憲機制，破壞憲政制衡，更踐踏民意尊嚴。這場罷免投票，就是對總統傲慢執政的反撲，也是內閣應盡速改組的象徵，賴政府應思考以聯合內閣化解憲政僵局，幫助未來施政推進。

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新北市議員蔡淑君認為，民意不可輕忽，在野黨應持續自省、精進問政，執政黨更應正視「不同意罷免票」背後的深層警訊，這是對整體政府失能的不信任。尤其是立法院民進黨團總召柯建銘近一年來鼓吹對立仇恨的言論，十分不利台灣未來繼續前行，若賴政府再不正視，恐怕將引發更深的民怨。

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新北市議員蔡淑君認為，民意不可輕忽在野黨應持續自省、精進問政，執政黨更應正視「不同意罷免票」背後的深層警訊，這是對整體政府失能的不信任。（新藍圖連線提供）

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