台中3藍委挺過罷免 盧秀燕喊話不分黨派消除仇恨

台中3藍委罷免案未通過，盧秀燕喊話消除仇恨、修復感情。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/26 18:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中3名國民黨立委罷免案確定不通過，台中市黨部歡聲雷動，台中市長盧秀燕未現身國民黨台中市黨部感謝民眾支持，僅由市黨部主委顏文正代她發表聲明，盧秀燕強調，人民勇敢投票做出選擇，從政者都必須恪守民意，尊重人民的選擇，她也喊話，努力消除仇恨、修復感情，以民為念，輕政治、重民生、拚經濟，讓國家穩健前進。

台中市首批面臨罷免的國民黨立委包括中四廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋，約下午5點半確定罷免案不通過後，一同現身黨部向選民致謝，盧秀燕未現身，僅交代顏文正代為宣讀她的聲明。

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盧秀燕強調，台中3位立委罷免案不通過，今天順利完成投票，她對全體市民家人、所有參與選務及警察同仁表達由衷的感謝。

盧秀燕說，市民家人勇敢投票，做出選擇，正是集結眾人之力，匯集成民主力量，所有從政者都必須恪守民意，尊重人民的選擇。

她強調，選舉後所有從政者更應該不分黨派，努力消除仇恨、修復感情，共同促進國人團結，以民為念，輕政治、重民生、拚經濟，讓國家穩健前進。

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