投開票所竟關大門！花蓮民眾看告示傻眼

花蓮162、163投開票所因為鐵門整修更改入口，告示牌做小小，很多民眾找不到繞來繞去。（記者花孟璟攝）

2025/07/26 10:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立委傅崐萁罷免案今天舉辦投票，花蓮上午天氣不錯，但設在國立花蓮特殊教育學校的162、163投開票所，許多民眾跑到學校門口卻發現鐵門深鎖，「還以為跑錯地方，拿起投票通知單上也沒寫」，走進大門才看到有一張小告示牌「大門整修中，請由側門進入」，讓投票所民眾抱怨連連！

162、163投開票所是吉安鄉宜昌村的國立花蓮特殊教育學校，上午8點起開始投票後，校門口就開始有民眾在這邊繞來繞去，不少村民到大門口後發現門鎖起來，民眾抱怨，她騎機車經過發現鐵門鎖起來，因為鐵門上同時貼好幾張告示，若沒仔細看還不會發現告示牌。

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由於許多村民都是從住家走路到投開票所，抵達後整個傻眼「投票通知單也沒寫」，根本也搞不清側門在哪？還好有投完票的鄰居經過，告知小小的側門口在宜昌國小斜對面，然而側門口非常不起眼，也沒有放標示文字，許多長輩多繞許多路，好不容易走到領票口忍不住開罵！

也有一位媽媽說，側門她騎機車抵達算快，但她也質疑，在附近住了30幾年，從來也沒有碰過投開票的時候學校在整修大門，是不是這次真的比較不一樣？

也在同一投開票所投票，花蓮罷免傅崐萁連署領銜人李美玲說，她也看到很多人在門口轉來轉去，找不到路，還好是騎機車，但對於走路的長輩、行動不便者來說非常不方便，她也呼籲，即使如此，也希望大家都能來投票，履行公民的權利！

花蓮162、163投開票所因為鐵門整修更改入口，告示牌做小小，很多民眾找不到繞來繞去。（記者花孟璟攝）

花蓮162、163投開票所因為鐵門整修更改入口，告示牌做小小，很多民眾找不到繞來繞去。（記者花孟璟攝）

花蓮162、163投開票所因為鐵門整修更改入口，告示牌做小小，很多民眾找不到繞來繞去。（記者花孟璟攝）

投票地點在吉安鄉的花蓮特殊教育學校，但是村民收到的投票通知單卻沒有說明學校鐵門整修，需更改出入口，讓許多民眾弄不清楚，還以為自己失智了搞錯。（記者花孟璟攝）

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