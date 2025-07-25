花蓮人徹底怒了！童子賢成罷傅關鍵稻草 公民大遊行人龍沒盡頭

花蓮罷免傅崐萁公民大遊行，人潮長到看不到盡頭，估計達三千人。（記者花孟璟攝）

2025/07/25 21:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕和碩科技董事長童子賢22日爆料，花蓮地震捐款竟有學校被恐嚇不准收企業捐款，花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁昨竟先後到地檢署狀告童子賢，今天晚上讓花蓮人「徹底怒了」，晚間的公民大遊行剛出發時只有千人，但隊伍進入市區後愈來愈長，估計超過3000人參加，人龍已看不見盡頭，讓參加的花蓮人直呼「這是距離把傅崐萁趕出花蓮最近的一次」！

今晚罷免投票前一夜，花蓮罷免方、反罷免方都安排大游行，但有別於國民黨是透過動員婦女會、宮廟、工會等系統，人數號稱兩千人，罷免隊伍卻都是民眾主動參加，出發時本來僅約1000人，但好戲卻發生在隊伍開走後，因為許多民眾主動往市區聚集，加入遊行隊伍，讓隊伍愈來愈長。

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參加民眾說「我們不要罷免完畢後，還被全台灣嘲笑智力測驗不通過」，明天一定要用同意罷免票下架他、下架讓花蓮人感到丟臉的傅崐萁，讓大家看到花蓮人的尊嚴。

雖然警方全力維安，且前後錯開出發時間，雖然遊行隊伍最後沒在花蓮市金三角商圈發生強碰，但外圍還是有零星衝突，看到罷傅方隊伍人多，還有國民黨人嗆「南部動員來的」，立刻被反嗆「土生土長花蓮人啦」！

而市區人行道有面傅崐萁扇子掉在地上，被遊行隊伍發現後直接遭噓「嗄，是歹咪啊」，還有民眾拿了寶特瓶就一陣打「花蓮之恥不要臉，傅崐萁滾下台」，情緒HIGH到最高點。

罷免傅崐萁公民大遊行人潮看不到盡頭，年輕人老人小孩全部出籠。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁公民大遊行人潮長到看不到盡頭，估計達到三千人。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁公民大遊行人潮看不到盡頭。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁公民大遊行人潮看不到盡頭。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁公民大遊行人潮看不到盡頭。（記者花孟璟攝）

花蓮罷免傅崐萁公民大遊行，參加者都是公民及民團志工。（記者花孟璟攝）

罷免傅崐萁公民大遊行人潮看不到盡頭。（記者花孟璟攝）

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