獨家》大罷免投票前出大包！徐巧芯助理雷挺涉吸金案 北檢約談到案

澳洲Global公司業務總監郭家希訊後聲押禁見。（資料照，記者王定傳攝）

2025/07/24 17:43

〔記者林慶川／台北報導〕台北地檢署偵辦女子郭家希與丈夫錢祺圍以澳洲商Global公司名義在台吸金近5億元一案，昨（23日）依違反銀行法、加重詐欺、洗錢等罪嫌發動搜索，並約談公司幹部及業務員共11人到案，其中，幹部分被聲押或重金交保，五名業務員則以3至15萬元不等交保，據了解，涉案的業務員雷挺，是國民黨立委徐巧芯的助理，被檢察官諭令以10萬元交保。

檢方偵辦此案時查出，立委徐巧芯的助理雷挺擔任此吸金集團的業務員，昨指揮調查局台北市調查處以犯罪嫌疑人身分一併約談到案，據了解，雷挺先前疑查覺此吸金案可能會東窗事發，因此前往調查局北機站表明要當檢舉人揭發集團不法，不過，因台北市調查處已立案偵辦此吸金案，雷挺也是涉案人之一，加上蒐證已告一段落，北機站因此予以拒絕。

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時值大罷免投票倒數期間，立委徐巧芯名列被罷免成功的危險名單內，據了解，雷挺疑因擔心自己個人的案子影響到徐巧芯，在調查局應訊時相當低調，被移送北檢複訊時，也絕口不提自己是徐的助理。

全案起於，女子郭家希等人於108年間以澳洲商Global公司名義，對外佯稱從事資產管理業務，再分別成立「樂穎資產管理」、「天時物業」等多家公司並擔任負責人，透過幹部及業務員召開說明會方式，招攬「泰國藥物植物農場計畫投資、不動產投資、外匯保證金、私募基金」等投資方案，因為宣稱保本保息，且年化報酬率高達7％至14％，吸引不少民眾投入資金，原付息正常，不過，自112年中旬起到113年7月間，被害人陸續未收到利息及領回本金，調查局獲報後立案偵辦。

台北地檢署。（資料照）

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