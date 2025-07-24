罷傅最後一哩路！花蓮「罷前之夜」公民大遊行 路線表出爐

微光花蓮今天進行守護花蓮大車掃，車隊及機車隊從玉里出發，志工經過傅崐萁扛棒前努力揮舞國旗，高呼「罷免傅崐萁、心中有國旗」。（罷團微光花蓮提供）

2025/07/24 13:06

〔記者花孟璟／花蓮報導〕距離大罷免投票進入最後兩天48小時倒數，花蓮罷團分進合擊，「微光花蓮」團隊上午從玉里出發啟動連續2天的「守護花蓮 迎向希望」花蓮大車掃；主打街頭陸戰的罷團「曙光花蓮」，除了今天下午在花蓮市遠東百貨、東大門夜市掃街，明天晚上罷免之夜還將舉行公民大遊行嘉年華，主題「創造改變．花蓮」，歡迎花蓮公民走上「罷傅最後一哩路」！

花蓮罷團微光花蓮的「守護花蓮 迎向希望」大車掃，在投票前連續兩天從花蓮南區往北車掃，今天上午鎖定南區人口密集的玉里鎮市區車掃，下午則從瑞穗、光復、鳳林一路掃到吉安，上午微光車隊經過玉里圓環時，還有支持民眾放鞭炮迎接，宣傳車上志工看到傅崐萁的「大扛棒」就在眼前，舉起手上中華民國國旗努力揮舞，高呼「罷免傅崐萁、心中有國旗」，要拆掉傅崐萁親中賣台假面！

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罷團曙光花蓮今天則繼續與網紅「八炯」合體，志工大隊分兩隊，第一隊下午4點到5點半在花蓮市遠東百貨廣場、5點半太昌夜市，第二隊今晚前進東大門夜市前，向參加夏戀嘉年華的年輕人訴求投票同意罷免。

明天的投票前一天，白天由罷團微光花蓮的大車掃鎖定吉安、新城、花蓮市，預計傍晚將回到花蓮市自由廣場，與罷團挺美小隊及曙光花蓮的「創造改變．花蓮」公民大遊行大集結。

明天花蓮公民大遊行路線，預計傍晚5點半開始公民集結，6點從花蓮市國安郵局旁自由廣場出發，遊行路線經中山路左轉明智街、右轉建國路、左轉建林街、左轉和平路、左轉民國路、右轉中山路、右轉中正路、右轉中華路、左轉和平路、左轉中正路、右轉中華路、左轉中山路、左轉建國路、右轉明智街，晚間8點回自由廣場還有公民肥皂箱，邀請花蓮人一起走罷傅最後一哩路。

微光花蓮今天進行守護花蓮大車掃，車隊及機車隊從玉里出發，經過玉里圓環前還有鞭炮迎接。（罷團微光花蓮提供）

微光花蓮玉里圓環車掃。（罷團微光花蓮提供）

罷免投票前一晚，花蓮舉辦創造改變花蓮公民大遊行，路線圖今天公布。（挺美小隊+曙光花蓮提供）

罷免投票前一晚，花蓮舉辦公民大遊行，路線圖今天公布。（挺美小隊+曙光花蓮提供）

花蓮罷團微光花蓮明天投票前一天的大車掃，回防人口聚集的花蓮、吉安鄉、新城鄉。（罷團微光花蓮提供）

花蓮罷團微光花蓮明天投票前一天的大車掃，詳細路線公布。（罷團微光花蓮提供）

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