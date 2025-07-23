百工百業挺罷免 阿美盼KOL、演藝圈「倒數黃金72小時」站出來

罷團志工阿美（左一）23日打電話催票。（記者張嘉明攝）

2025/07/23 15:25

〔記者林哲遠／台北報導〕726大罷免倒數3天，全台掀起「百工百業挺罷免」行動，從老百姓、演藝圈、商業界到各產業的知名人物，包含歌王王俊傑、和碩董事長童子賢、「流通教父」前全聯總裁徐重仁等人紛紛出面表態力挺大罷免。罷團幹部阿美今日受訪時說，相信最後黃金72小時，一定會有更多人，一同站出來支持本週六這場改變台灣國會的大罷免運動。

民進黨立委沈伯洋表示，民主社會中不管大家是誰，每人就是一票，大家都是同等重要的，不管大家的職業、性別是什麼，但都有守護台灣的心才會想站出來，也呼籲大家一同出來表態大家才不會感到害怕，畢竟有些選區表態是令人畏懼的。

請繼續往下閱讀...

「山除薇害」發言人阿美透露，從1個月前，她都在祈求有更多KOL、商業界、演藝圈的人站出來，也曾想過發文呼籲大家為大罷免站出來表態，但她害怕給他人承受政治表態的壓力，因此不了了之。

阿美強調，最後這幾天有越來越多的公眾人物願意出來表態，包含Youtuber、藝人、演員等。她相信在最後的黃金72小時，一定會有更多人，願意為本週六這場改變台灣國會的大罷免，一同出來支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法