陳亭妃博士論文通過審查 須格式補正、無需撤銷學位

立委陳亭妃出示長榮大學函文指出，論文僅須進行引用格式修正，無需撤銷學位，也不涉抄襲或學術不端。（陳亭妃提供）

2025/07/23 15:25

〔記者蔡文居／台南報導〕針對博士論文風波，立委陳亭妃指出，長榮大學已於去年7月3日及9月3日分別發出2份正式公文，明確說明審查結論與後續程序，校方認定，論文僅須進行引用格式修正，無需撤銷學位，也不涉抄襲或學術不端，目前已完成相關程序。

陳亭妃出示長榮大學函文指出，第一份函文中，長榮大學指其博士論文經學位論文審查委員會正式審議後，確認為「通過終端之論文修正一案」，僅需於2個月內完成引用格式修正與重新繳交程序。依校方規定，相關修正內容已完成，論文審查程序正式結案。

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第二份函文，長榮大學表示，由於陳亭妃已完成論文修正，依學位授予辦法規定，校方將協助辦理紙本與電子版論文之抽換登錄作業，確認其博士學位授予程序無異議、符合標準。

陳亭妃說，對於外界關注論文第25頁與網路資料雷同部分，先前也曾說明，該段內容屬歷史背景描述，引用自中央研究院「台灣歷史文化地圖核心應用系統」，與維基百科引用來源相同，因為「歷史，大家都一樣」。校方調查之後，僅要求補正引用格式。

陳亭妃強調，博士論文在定題目的時候，桃園甫升格直轄市，對於6都根本沒有前例研究，「我要怎麼抄？」都是親自發送論文問卷，六都市政府、市議會、立法院，不分黨派等多位行政官員、民代參與論文問卷。不排除親自向法官報告她的論文研究目的，以及期待的貢獻，不管未來判決結果如何，起碼證明對自己論文負責的態度。

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