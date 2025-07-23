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    颱風逼近盧秀燕請假救3子弟兵 林楚茵：台中市民沒「三寶」重要

    立委林楚茵。（資料照）

    立委林楚茵。（資料照）

    2025/07/23 15:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕726大罷免投票日即將到來，台中市長盧秀燕23日下午起提前請假，盧表示「選情非常緊急，需要搶救（罷免選情）」。對此民進黨立委林楚茵表示，當盧媽媽比當盧市長重要，盧秀燕全台創舉保乾兒子優先於市政。

    林楚茵在臉書PO文表示，盧秀燕自稱「不搞政治」，但為了她的乾兒子中四廖偉翔、中五黃健豪、中六羅廷瑋，可以「請假」兩天半來跑透透反罷免行程，台中市民在盧媽媽心中沒有「三寶」重要，台中市民情何以堪。

    林楚茵指出，上次颱風來襲，台中淹大水，盧秀燕在台北反罷免，這次颱風又要來，盧秀燕乾脆請假，放生台中市民救乾兒子，沒有連任壓力就是可以擺爛嗎？中央總預算被盧媽乾兒子們亂砍，社福預算縮水、捷運藍線、橘線進度受阻，盧秀燕跟著造謠護航；

    憂心罷免情勢「媽媽市長」再度上身。

    林楚茵直言，頻頻北、中奔走，擔心衝擊2028形象，乾脆市政放一邊，先救子弟兵？台中人拜託站出來，0726、0823投同意，讓盧秀燕知道，不顧市政請假反罷免的台中市長只是為罷免添柴火，大罷免大成功，下架盧秀燕的乾兒子們。

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