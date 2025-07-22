教育界大咖挺大罷免！全教總前理事長張旭政：沒有老師能接受這些人

全教總前理事長張旭政表態支持大罷免。（資料照）

2025/07/22 21:40

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於本週六（26日）舉行投票，在全聯實業前總裁徐重仁、和碩董事長童子賢等企業界大咖表態挺罷後，社群掀起「百工百業挺罷免」熱潮，全國教師工會總聯合會前理事長張旭政今（22日）也挺身表態，痛批國民黨先前為了反制罷免，發起罷綠卻出現大量死亡連署、幽靈連署的事，「不讓這個黨受到教訓，以後更是無法無天！」

大罷免投票倒數4天，Threads上掀起「百工百業挺罷免」的表態熱潮，而張旭政特別為了響應這股熱潮，在Threads發布首篇貼文，「我是老師，擔任過全國教師會理事長、全國教師工會總聯合會（全教總）理事長。我相信沒有一位老師能接受考試時，拿書抄答案的學生，被抓到作弊了，不僅不認錯反省，還要喊冤，指責抓他作弊的人霸凌他。這樣的學生出社會後一定專門搞詐騙！」

請繼續往下閱讀...

張旭政接著痛批，「現在就有這樣一個黨，抄名單、搞死亡連署被抓到了，不僅不認錯，還大喊綠色恐怖、檢調不公平，一整個斯文敗類。不讓這個黨受到教訓，以後更是無法無天！反正出事了還可以逃到對岸繼續過爽日子。我支持大罷免、大成功！」

網友紛紛留言，「天呀！連教師工會都要站出來了嗎」、「老師們一起站出來，支持大罷免大成功！」、「身為老師，看著這些立委的荒腔走板，怎麼有辦法接受？這樣是要怎麼教學生？大罷免大成功！」、「我也想知道那些爸媽怎麼教下一代，誰不是從小就知道不能偽造文書，現在這堆親共藍卻在無盡犯法還振振有詞」、「謝謝旭政老師，太感動」、「幫推，感謝理事長挺身支持罷免！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法