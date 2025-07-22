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    又違反勞基法被裁罰 葉元之：方姓前助理太太再度檢舉

    國民黨立委葉元之國會辦公室再違勞基法，被台北市勞動局裁罰4萬元。（資料照）

    國民黨立委葉元之國會辦公室再違勞基法，被台北市勞動局裁罰4萬元。（資料照）

    2025/07/22 18:56

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委葉元之今年因為方姓助理過世，遭質疑職場霸凌，北市勞動局4月前往勞檢葉的立委辦公室並開罰9萬元，7月再次勞檢，葉因未依法給付加班費和給予特休假，再被裁罰4萬元。葉元之今聲明澄清，這「並非」勞動局二度到他辦公室勞檢，而是方太太「再度檢舉」的同一案件，檢舉他沒給方姓助理加班費及特休。葉強調這是關鍵事實。

    葉元之說，上週方太太向鏡週刊爆料時，他也出面說明過。事實上他數週前已到勞動局說明，且裁處早就出來了，只是方太太選擇今天向媒體爆料。對於這次勞動局的裁罰，他坦然接受，並會配合改善；但裁罰的內容，他必須說清楚，這絕非惡意苛扣，而是制度的落差。

    葉指出，第一，助理的工作性質特殊，他的辦公室請假一直以來都相當自由彈性。方姓前助理去年7月到職後，無論是請假、遲到、早退、或臨時外出辦事，都不會扣薪，所以沒有特別去區分他請的到底是事假、病假、加班補休或特休假。

    葉強調，「我從來沒不准他請病假」，方助理就職期間，他在line紀錄找的到的，最少就有8次請病假，這還不包括口頭請假。且方姓前助理上班偶有遲到、早退、外出，因為彈性，所以沒有將每人差勤「制度化」，這點我們確有不周，也已在上次勞檢後，完全依照台北市政府勞動局的標準改善完畢。

    葉元之說，試問，如果他真的是所謂「慣老闆」，為什麼與方姓前助理同期的助理都還與他奮戰到現在呢？我們都一起努力在為這個工作奮戰當中，希望繼續能為板橋鄉親服務。

    葉元之表示，第二，方姓前助理有些被認定的「加班」，其實是上班時間內可以從容完成的工作，但卻沒主動回覆或完成，有時他在下班時詢問，只要方姓前助理有補處理，就被認定爲加班。

    葉元之表示，第三，立法院助理的加班費是由「公費」支出，完全不需要他個人掏腰包。他沒有動機、也沒必要苛扣「公費」的加班費。只是無法認同，在約定工作時間內理應能完成的工作，因為個人可能在工作時間做私人的事，沒有妥善處理，也沒有完成，沒有主動回報進度與處理情況，這樣應該領加班費。

    但葉元之也說，無論如何，既然現行勞基法有這樣的認定標準，我們尊重台北市政府勞動局的裁罰，並會虛心檢討、配合改善。

    葉元之說，有關前助理過世的不幸事件，現已完全被泛政治化，許多他沒講過的話，都被塞到他嘴裡。例如遺孀指控他對方姓助理說，「請假要看時間」或是「請辭比請假快」。他絕對沒說過這種話，但這兩句話卻被作為攻擊他的廣告文宣。

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