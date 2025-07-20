大罷免》藍白「奧步」一籮筐！盤點9縣市違反行政中立劣跡

大罷免邁入決戰時刻，包含24位國民黨立委和新竹市長高虹安等首波罷免投票將於7月26日登場。（資料照，本報合成）

2025/07/20 14:27

〔記者林哲遠／台北報導〕24位國民黨立委罷免案將在本月26日舉行投票，但藍白執政的9縣市卻屢次違反行政中立原則，透過一系列手段來宣傳反罷免，甚至阻礙公民罷免團體的活動，包含透過警局、捷運站務員刁難罷團外，更有鄰長將「反罷文宣」連同罷免公報一同發送、公務員查水表、鄉長公然宣講反罷免等諸多劣跡。

一、台北市

北市罷團本月16日揭露，公民守法進行罷免活動，台北市政府卻違反行政不中立原則，透過旗下各單位刁難罷團，包含掛看板被下架、租借公部門場地遭拒、遭受藍營里長辱罵、備受警局刁難、捷運站務員驅趕；反觀，國民黨立委以「反罷免」為名租借場地、掛看板都安然無事。

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二、新北市

新北市淡水運動中心在6月初被民眾發現，在場館公共電視播放國民黨立委洪孟楷的反罷免宣傳畫面，引發行政中立爭議。此外，綠營議員也陸續揭露，新北市府動員義消與警消參加反罷免造勢，更接獲民眾反映，八里區有公報夾帶藍委洪孟楷反罷免文宣投遞狀況。

三、基隆市

為反制公民團體大罷免行動，國民黨涉犯多起造假連署案，其中國民黨籍基隆市府民政處長張淵翔涉利用戶政系統查詢個資，介入罷免連署，遭聲押禁見，張日前已坦承犯行，法院准以40萬元交保並限制住居。

四、桃園市

罷免國民黨立委魯明哲團體「破蛋除魯」17日獲民眾通報，桃園市內有鄰長將「反罷文宣」連同罷免公報及理由書一同發送。律師黃帝穎痛批，投票公報夾帶反罷免文宣，不僅違反行政中立原則，也已違反選罷法，涉有刑事責任，最重可處三年徒刑。

五、新竹市

新竹市政府官方臉書粉專6月15日公然直播，新竹市長高虹安（涉貪停職中）反罷免造勢活動，遭批違反行政中立；也涉違反選罷法、刑事犯罪行為。

罷免藍委鄭正鈐團體「新竹雙罷」發言人林志潔本月15日公布收到廉政署回函，指稱高虹安市府違反行政中立明確，包含利用公家資源，在市政府主辦、協辦的各種藝文、親子、節慶或社區活動，都不斷宣講反罷免，或刻意利用市政府管理的景點或建物，發放反罷免的文宣等。

六、台中

台中市民進黨議會黨團本月14日召開記者會指控，台中市選委會不讓監察員在工作地點投票，明顯行政不中立，選委會要求人員返戶籍地投票，導致投票所出現長達一小時的空窗，如此安排不是刻意製造漏洞、別有居心？要求市長盧秀燕市長把黑手縮回。

七、雲林縣

罷免國民黨立委丁學忠團體「雲林拔釘」6月30日指控，縣長張麗善多次運用縣府資源舉辦的公開活動，明示或暗示反罷免立場，並公開成立「不同意罷免大聯盟」，廣邀各鄉鎮長、村里長與民意代表簽署連署書，意圖透過資源與預算壓力，迫使地方民代表態，違反行政中立。

八、台東

罷免國民黨立委黃建賓團體「挫賓行動團隊」日前揭露，台東縣政府人員本月9日以「縣政說明會」名義舉辦宣傳活動，出席對象卻是黃建賓、縣長饒慶鈴及議長等人整場說明會與縣政無關，依舊是一場反罷免講座，類似狀況在7日就曾發生，根本是假公濟私。

九、花蓮

民團在今年2月初進行罷免國民黨立委傅崐萁連署時，卻傳出有民眾被自稱花蓮市戶政事務所的人登門拜訪「查水表」，引發寒蟬效應。此外，花蓮縣吉安鄉長游淑貞6月23日更公然在農會舉辦的「家政班活動」中宣傳反罷免傅崐萁，強調傅崐萁若被罷免掉進步會停止10年以上，遭罷團告發違反行政中立及選罷法相關規定。

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