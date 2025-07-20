罷團24日凱道集結罷藍委 民進黨空戰祭3大主軸助攻

726罷免投票進入關鍵黃金週，罷免團體與民進黨採取全台遍地開花的催票戰術。（資料照）

2025/07/20 13:46

〔記者陳昀／台北報導〕726罷免投票進入關鍵黃金週，除了緊扣「反共護國」論述，持續加強陸戰催出同意罷免票之外，空戰方面，民進黨將持續聚焦三大主軸，論述藍白「毀憲亂政」的荒謬行徑，激發投票動能，提醒大家大罷免最後一哩路，千萬不要功虧一簣，否則藍白恐更肆無忌憚地惡搞國家。

據了解，除了選前黃金週鎖定桃園、台中、新北等關鍵縣市加強支援外，民進黨部將全力協助罷免團體的選前活動規劃，罷團24日已搶下凱道集結誓師，25日投票前夕，預估超過25個罷團在全台「遍地開花」，同步舉辦遊行、造勢晚會及音樂會等活動，並隔空連線造勢。

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空戰方面，據悉，民進黨持續聚焦三大主軸攻防，首先，持續提醒大眾藍白「毀憲亂政」的作為，立法院國民黨團在國會提出史上最長延會，卻當「薪水小偷」領錢不做事，顧選區反罷免；第二，國民黨執政縣市首長「不演了」，行政不中立情事頻傳，動用行政資源輔選黨籍立委；第三，在非都會區，甚至出現疑似賄選情事。

罷免致勝關鍵在「投票率」

黨內人士指出，最後致勝關鍵就是投票率，由於選民對帶有負面情緒的罷免案比較消極，除了持續耕耘陸戰之外，民進黨將透過黨中央記者會、網路社群等方式隨時展開攻勢，以前述三大主軸論述藍白的荒謬行徑、激發投票動能，還是要不斷提醒大家，大罷免已走到最後一哩路，千萬不要功虧一簣，否則藍白恐更肆無忌憚地惡搞國家。

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