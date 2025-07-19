獨家》柯市府遭京華城滲透？李得全退公文「秒被關切」內幕曝光

前台北市副秘書長李得全。 （資料照）

2025/07/19 05:56

〔記者陳彩玲／台北報導〕台北市前市長柯文哲，2020年11月親自簽核京華城都市變更計畫公告，但時任北市府副秘書長李得全曾一度將公文退還都發局，認為京華城「應依土管條例規定才有一致性」。沒想到，威京集團法務經理陳俊源竟精準掌握此情，立馬向上級長官朱亞虎通報「副秘書長好像有看法」，並稱要和時任市長秘書董晉曄「幫忙瞭解」；同一時間，被告吳順民也在市府樓下等簽呈向上批送，有基層公務員因感到壓力，向李求情不要為難，公文才送至市長室。

本報調查，2020年10月27日，都發局就辦理京華城都市計畫變更公告公展一案，上簽至市長室，其中股長、科長、局長均無意見核章，但送至李得全手上時，他認為有疑義，貼上便利貼寫下「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，並標註日期和時間「1105/1345」，將簽呈退還都發局。

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沒想到，京華城竟精準掌握此消息，檢廉查出，李得全退公文的隔天上午8時許，陳俊源私訊朱亞虎，「副秘書長好像有看法」、「李」、「已經請董幫忙瞭解」；3小時後，陳再度傳訊表示，「中午看看能否看到簽核意見」；另一方面，替國民黨台北市議員應曉薇處理京華城陳情案的吳順民，也於當天到市府樓下，關切簽呈進度。

檢廉調查時，時任都發局規劃科科長楊智盛供稱，2020年11月6日中午，他被叫至李得全辦公室報告簽呈一事，他向李表示，其退文意見涉及政策，依程序應由副秘書長擬意見上簽呈給上級長官核示，並告知李有同仁接到市長室秘書的電話，稱吳順民在樓下等公文繼續往副市長彭振聲、柯文哲批送，希望李不要為難基層公務員。

楊智盛表示，李得全當時聽完說明後，才勉為其難的蓋章，並在便利貼加上文字，「並納入新區開發、容積獎勵一致性要求。如立體綠覆率100%及出流管制設定容積上限以茲明確。」以及日期和時間「1106/1300」，後來公文才繼續向上跑。

無獨有偶，公文簽呈疏通後，陳俊源再度精確掌握此情，他於當天下午1時許，再向朱亞虎傳送好消息表示，「報告各位長官，經瞭解，因為副秘書長不瞭解案情，經過都發局說明，案件繼續向上簽核，問題已經解決，謝謝，重複查核中。」而簽呈最終於2020年11月11日，由柯文哲親自簽核。

對此，外界相當匪夷所思，市府內部流程為何能被掌握，北市府宛如遭京華城滲透，亦是內鬼刻意放出消息，讓基層公務員備受壓力；檢方則主張，京華城陳情案與一般民眾陳情完全不同，且北市府高層與京華城公司的關係並不一般。

京華城公告公展簽呈均被京華城掌握。（記者陳彩玲製表）

時任台北市政府副秘書長李得全，曾在京華城公告公展簽呈表達疑義。（讀者提供）

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