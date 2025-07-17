柯文哲批檢方 不認罪就一直抓來問

台北地院今持續審理京華城案，提訊柯文哲。（資料照）

2025/07/17 17:00

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北地方法院審理京華城容積率弊案，今（17）日繼續傳喚詰問證人，上午先傳喚威京集團前法務經理陳俊源作證，下午則由東森集團總裁王令麟到庭作證，並提訊前台北市長柯文哲。庭上，柯文哲痛批檢方偵訊方式涉嫌不正訊問，並直言，「這就是我對台灣司法最大的指控」。

柯文哲表示，他曾看過陳俊源在檢方偵訊期間的筆錄，指檢察官多次傳喚、每次偵訊內容幾乎雷同。柯說，「陳俊源每次都說是政治獻金，不是行賄。但還是一問再問，結果同樣的問題問到第五次，他就認罪了，不是這樣嗎？」柯認為，陳俊源是在精神疲乏下被迫妥協，並稱：「他今天開完庭，鐵定會哭。」

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柯文哲進一步批評，儘管檢察官堅稱每次偵訊程序合法，「但我告訴你，這就是不正訊問。你只要不認罪，我就一次、兩次、三次、四次、五次，一直叫你來，總會問到你認罪。」

柯文哲回憶，坦言當初威京集團主席沈慶京找他，僅是一般性的陳情會面，無奈卻被檢方解讀為另有圖謀，並質疑「見個面，就像我們想幹什麼似的？」

柯文哲亦感慨，現實就是「不認罪就繼續押，反正被關的又不是你們。」最後，他更語帶憤慨地表示，「這也是我對台灣司法最大的指控。」

台北地檢署偵辦京華城弊案，查出柯文哲收賄款項中，210萬元是沈慶京指示子公司鼎越開發前董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源，以「政治獻金」之名達行賄之實。

檢方調查後認為，陳俊源、朱亞虎涉犯《貪污治罪條例》行賄罪，但考量二人均坦承犯行，予以緩起訴處分，期間均為兩年，朱須向公庫支付330萬元、陳則為120萬元。

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