城鎮韌性演習同台賴清德 蔣萬安籲「槍口不對內」：團結不是光講要行動

總統賴清德與台北市長蔣萬安，一同前往中山國小視導「台北市2025城鎮韌性演習」，兩人會後並分別發表談話。（記者田裕華攝）

2025/07/17 17:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市今（17日）進行「2025城鎮韌性演習」，由台北市長蔣萬安全程督導，總統賴清德下午3點40分也到中山國小視導。蔣萬安致詞強調，演習有賴中央地方合作，這是團結精神展現，團結來自「槍口不對內」，一致對外，不分朝野，台灣優先，團結不是用講的，而是要行動。

中山國小督導行程，蔣萬安先到場，並在入口處等待賴清德，賴到場後也主動與蔣萬安握手致意。二人接著便視察戰時急救站及災民收容救濟站開設演練。

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視察結束後，蔣萬安致詞表示，台北市「2025城鎮韌性演習」今天順利完成，歡迎總統撥冗蒞臨，也感謝中央各部會密切討論與合作，以及各個公、私單位的參加，共同努力才能順利推動演習。

他說，從中央到地方，政府到民間，為同一個目標努力奮鬥，這就叫「團結」，只有真正的團結，才能打造韌性，才能守衛家。團結，來自於「我們都是一家人，槍口絕對不對內」的共同信念；團結，是一致對外，不分朝野，台灣優先，蒼生為念；團結，不是用講的，而是要行動。

蔣萬安也舉名將麥克阿瑟所說，台灣是艘「不沉的航空母艦」，我們是在同在一艘船上，不分顏色、同島一命，與台灣同生死，與中華民國共存亡。

他提及，這次演習有別以往，是一次沒有腳本的演練，我們正面臨著區域局勢的劇烈變化，地緣政治牽動著台灣的命運，現在時空環境也與過去不同，難以預料到即將迎來哪套劇本，萬一戰災發生，沒有喊卡、重來的機會。

蔣萬安說，這次的演習，也看到了心理戰、假訊息等等想定，這非常重要，日後如果有機會，也希望可以加強反情報、諜報問題、資訊安全、國家機密保護等面向；真正的韌性，不是冷冰冰的設備或制度，而是當危難來臨時，真正站在一起、信任彼此的集體意志。

蔣萬安強調，相信理性務實的決策者，絕對不會把台灣變成熱點，把戰災變成現實，真正的安全，是杜絕戰爭的可能；真正的勝利，是讓衝突無需發生；區域的和平與穩定，才是「民之所欲」。但，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，尤其是在近年來大環境越來越兵兇戰危的情況之下，我們更應該做好一切準備。不畏戰，才是最好的備戰，「守土有責、寸土不讓」是對所有市民的承諾。

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