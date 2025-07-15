「台灣國」赴舊金山和約簽署地 盼早日獨立建國

獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵、印太戰略智庫執行長矢板明夫於14日上午10點（美西時間）在舊金山戰爭紀念歌劇院前舉行記者會。（台灣國提供）

2025/07/15 16:26

〔記者林哲遠／台北報導〕獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵、印太戰略智庫執行長矢板先生於14日上午10點（美西時間）在舊金山戰爭紀念歌劇院前舉行記者會。陳峻涵強調，二戰結束後簽署的「舊金山和約」，不僅是國際秩序重建的重要文件，更被視為台灣主權地位的歷史起點，盼台灣早日完成住民自決程序，建立一個主權獨立的台灣國。

陳峻涵指出，去年4月他與矢板明夫走了一趟日本山口縣春帆樓懷舊之旅，親眼見證締結「馬關條約」的史料，深刻感受到台灣人被棄如敝屣的悲哀；而本月14日他再度與矢板先生同行前往「舊金山和約」簽署地，緬懷從日本的春帆樓到舊金山的戰爭歌劇院的黯淡歲月，咀嚼從被殖民統治到解殖獨立的滄桑歷史。

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陳峻涵續指，令人唏噓的是100多年過去了，台灣人民仍卻苦苦的期盼著一場依照聯合國憲章精神，決定未來的住民自決投票。對台灣人而言，舊金山這座城市不只是地理上的地點，更是歷史記憶與命運轉折的象徵。

二次世界大戰結束後簽署的「舊金山和約」，不僅是國際秩序重建的重要文件，更被視為台灣主權地位的歷史起點。陳峻涵批評，台灣海峽的兩個真、假中國卻都拿開羅宣言做幌子，欺騙國際社會及台灣人，造假開羅宣言擁有台灣主權云云。

陳峻涵表示，有鑑於此，台灣國特別印製「台灣自決運動再出發-揭開歷史真相」小冊，期能戳破兩個真假中國謊言，導正國際視聽，並喚醒台灣住民，早日完成住民自決程序，建立一個主權獨立的台灣國。

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