「傑青團」訪中行程染紅、團長爆性騷 陳長風：未壓在女學生身上

第21屆傑青團今年元月14日至23日訪問中國。（擷取自臉書粉專「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團-傑青團」）

2025/07/14 12:07

〔記者楊綿傑／台北報導〕「台灣高校傑出青年赴大陸參訪團」（傑青團）遭爆行程前往中國國台辦，有「染紅」疑慮，傑青會理事長陳長風還涉嫌性騷女學員。陳長風受訪告訴本報，這指控是將兩岸交流「抹紅抹黃」，該團只是促進兩岸認識的民間活動，對於性騷指控，他辯稱是慶生，未壓在女學生身上，事後女學生仍一同參與其他交流活動。

根據傑青團簡章，第21屆傑青團今年元月14日至23日訪問中國，所辦營隊招收大學部大三以上及未滿30歲之碩博生30名，有特殊表現者還能優先錄取，行程10天，收取2萬1900元，包含機票、內陸交通費、景點門票、相關保險等，但未見住宿費。行程則包括拜訪國台辦、中國清華及中山大學，也參訪業界公司及長城、張家界等景點。

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陳長風說，辦理兩岸學生交流活動已經多年，旨在促進兩岸認識，不了解爆料者的目的，是否是要在此時間點將兩岸交流抹紅抹黃。

針對性騷等指控，陳長風回應，在女學生臉上抹奶油是一場慶生會，彼此都在打鬧，女學生被抹後倒在床上，但他並無「壓上去」情事，指控內容有誇大之嫌。且該女學生事後還有再一同參與其他交流活動，若其感受侵犯或不舒服應不會再願意參加。

至於摟女學生腰的部分，他認為應該是因為拍大合照產生的動作，但他已經記不清是何人何處，不過強調同意人與人的邊界應該掌控更恰當，這部分會自我檢討。

陳長風提到，兩岸青年交流團只是一般民間交流活動，類似的團不少，籲外界勿擴大解讀，正常看待兩岸交流。

傑青團今年前往中國參訪行程。（擷取自粉專簡章）

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