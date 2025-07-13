普發現金》吳思瑤：國民黨昔自費賄選 今拿全民錢買選民票

立法院會11日三讀通過因應美國對等關稅的特別條例，要普發現金一萬元，國民黨立委羅明才當場在議場「點鈔」。（資料照）

2025/07/13 13:41

〔記者林哲遠／台北報導〕首波大罷免於7月26日投票，藍白卻在11日立法院會中通過，國民黨團所提「特別條例」，將政院原編列的4100億元，跨大上限為5450億元，並匡列2350億元，明定每人普發現金一萬元，引爆舉債發錢爭議。民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨不僅違反「預算法」中歲計剩餘的使用規範，更從過去賄選惡習，升級到用全民納稅錢買選民的票。

吳思瑤接受本報訪問時指出，在青年福祉與交通民生上，這筆2350億可以支應11年高職與大學的學費補助，或租金補貼8年、育兒津貼7年、提供25年的T-PASS交通月票等；在建設上，則可以興建4至6萬戶社會住宅或2條基隆捷運等。

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「藍白的本質是舉債，而非盈餘分配！」吳思瑤痛批，國民黨不敢講財源，因為他們怕被發現借錢、舉債發現金會被罵。國民黨宣稱歲計剩餘累計有8000多億，但事實上這多年來的歲計剩餘已用在疫後重建、購置戰鬥機及行政院編列4100億元，扣除這些支用項目以及還債、法定必要支出，只剩下335億元。

吳思瑤直言，國民黨拿人民的錢買票救罷免，過去國民黨從拿自己的錢賄選、買票，到現在升級到用全民的納稅錢來買選民的票。

就歲計剩餘的法定用途與流程，吳思瑤說明，依「預算法」規定，歲計剩餘必須先拿部分去償還政府債務，再來減少原本需要舉債的建設，改用盈餘，來減少未來負擔；藍白卻要將歲計剩餘用於他們指定的項目。

吳思瑤總結，藍白不讓政府還債，又不讓政府用盈餘取代本來要舉債的建設，再回過頭來要政府舉債來發現金，完全謬誤了歲計剩餘的使用規範、違反「預算法」的原則。

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