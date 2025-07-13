合體鄭正鈐竹市掃街反罷免 連勝文：民進黨就是選輸不服氣

連勝文（右）與鄭正鈐掃街反罷免。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/13 12:04

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕國民黨副主席連勝文今早與立委鄭正鈐掃街拜票，連勝文說，大罷免簡單說就是民進黨選輸了不服氣；此外，去年獨立參選新竹市立委的柯文哲胞妹柯美蘭也在臉書發文相挺鄭正鈐。

對於先前嗆大罷免「都陰溝裡的老鼠」，連勝文說，在陰暗的角落裡面用匿名方式來發布假新聞、假訊息、假影片，合成的假的照片，來汙辱、攻擊、抹黑、抹紅國民黨的立委，這是令人不齒的作為。

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連勝文說，今年本來不應該是選舉年，應該是讓大家休養生息，讓社會專注在民生經濟的發展等更重要的事物上，但民進黨發起這樣的鬥爭，講穿了就是選輸了不服氣，想讓政府花錢讓他們重選一次。

連勝文說，相信以新竹市來講，這邊有非常多的理工的人才，各種專業的人才，很多非常高素質的選民，應該可看出來民進黨這種自私的做法，所以相信最終理性的選民還是會出來支持鄭正鈐，反對這樣的「惡罷」，他還是有點信心的。

另外，柯美蘭昨也在臉書發文，標題直指「鄭正鈐曾經是我的競爭對手，但是這次我支持鄭正鈐」。

柯美蘭說，這一年多來，鄭正鈐在許多有利新竹市的法案投下重要的一票，尤其是「財政收支畫分法」，竹市是全台灣繳稅最多的縣市，經濟發展蓬勃的同時，也帶來了交通壅擠、教育資源不足等問題，但分配回來的統籌分配款卻是全國倒數，難以推動許多重大基礎建設，財畫法未來可以替竹市多爭取到超過200億的分配款，許多過去難以推動的基礎建設都將得以實現。

柯美蘭認為，民主制度應當被尊重，罷免應該是民主政治最後的手段，選民在2024年做出的選擇，不能因為選輸就要翻桌搞罷免，即使她與鄭正鈐曾是競爭對手，她也堅信台灣是一個民主的國家，遵循正常的民主機制來監督與評價民意代表。

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