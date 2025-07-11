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    首頁　>　政治

    國民黨立委議場忙什麼？拿鈔票紅包忙擺拍影片曝光

    立委王定宇今日在臉書PO文並貼出影片，表示上午國民黨立委一個接一個，拿著紅包和新台幣在輪流拍攝大撒幣的照片。（取自王定宇臉書）

    立委王定宇今日在臉書PO文並貼出影片，表示上午國民黨立委一個接一個，拿著紅包和新台幣在輪流拍攝大撒幣的照片。（取自王定宇臉書）

    2025/07/11 15:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今日通過民眾黨團提案修正討論事項議程，將規模4100億元的特別條例草案放在首案，國民黨團版本則在行政院版的基礎上，增加匡列2300億元用於普發現金1萬元，預算規模調整至5400億元。立委王定宇今日在臉書PO文並貼出影片表示，上午國民黨立委一個接一個，拿著紅包和新台幣在輪流拍攝大撒幣的照片，並批評：「他們要拿人民納稅人的錢來買回自己面對大罷免的政治生命。」

    王定宇今日上午10時30分左右，在臉書發出一段影片。「國民黨現在在議場忙什麼呢？」王定宇表示，「他們一個接一個，拿著紅包和新台幣在輪流拍攝大撒幣的相片」。王定宇批評，藍白強推的普發現金，要撒的錢是人民納稅人的錢，「他們要拿人民納稅人的錢來買回自己面對大罷免的政治生命。」

    王定宇也指出，藍白砍國土安全的預算，砍台電穩定電價和電線地下化等強化輸配電網的預算，不按照法律規定先償還舉債，然後可能還要舉債，再把錢通通發出去，這是拖垮國家的粗糙做法。

    最後，王定宇也說，既然藍白聯手硬要惡搞台灣，長輩們過去談到賄選買票常說「拿歸拿，投歸投」，「投下大罷免同意票，把國家救回來。」

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