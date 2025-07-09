國民黨「反惡罷CF」指輸不起就翻桌 吳崢：大罷免請「選輸就翻桌」的藍委離開

民進黨發言人吳崢現場宣講（記者田裕華攝）

2025/07/09 16:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨昨日上午召開記者會公布「反惡罷CF」，稱「民進黨輸不起就翻桌」，將台灣全部拖下水；呼籲大家26日站出來投下「不同意罷免票」。對此民進黨發言人吳崢表示，公民發動大罷免，就是要透過憲法賦予的直接民權，客氣地請「選輸就翻桌」的國民黨立委離開！

吳崢在臉書PO文表示，藍白說大罷免是「選輸就翻桌」？什麼叫選輸就翻桌？意思就是沒有贏，就想強行改變現況，打破規則、破壞制度，公民照著憲法賦予人民的罷免權，照著選罷法的規定上街一張一張蒐集連署書，完全照著規則走，這哪有翻桌？真正選輸就翻桌的，不就是藍白多屬主導的立法院？

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吳崢指出，藍白一掌控國會，民主討論不見了。過去八年從來沒有立委提案在程序委員會被封殺，國民黨立委上任短短一年，就把立委赴中報備法案封殺超過400次，法案完全沒機會在委員會討論，藍白一掌控國會，公開透明不見了，不只在委員會封殺討論，還獨創「最高機密」立法，投票表決前一刻掏出法案，把立法院變成橡皮圖章，公民無從監督。

吳崢續指，藍白一掌控國會，暴力就層出不窮。沈伯洋被摔下主席台，內政委員會「史無前例」被膠帶封鎖，只有國民黨才能進去開會，朱立倫說，民進黨選輸就翻桌。錯！真正選輸就翻桌的，就是國民黨！國民黨總統選輸了，沒拿到行政權，就企圖用立法權癱瘓行政權，強推國會擴權法案，連一般人都想強制傳喚到立法院來給立委問話；惡刪總預算，削弱台灣外交、國防能量；甚至當憲法法庭宣判藍白違憲，國民黨還修憲訴法凍結憲法法庭。

吳崢直言，各位朋友，如果今天課堂上有人不守秩序，老師屢勸不聽，那我們是不是要把他請出教室？如今天球場上有人一直犯規，不但不改甚至還攻擊裁判，這樣的選手是不是只能請他離開賽場？公民發動大罷免，就是要透過憲法賦予的直接民權，客氣地請「選輸就翻桌」的國民黨立委離開！為了還台灣一個正常的國會，還立法院一個民主討論的空間，拜託充滿智慧的人民頭家們，7月26一起站出來，罷免投同意！

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