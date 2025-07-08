鄭運鵬新職務曝光！ 加速桃園機場第三航廈工程

鄭運鵬昨在臉書公開自身新職務，將接任台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長。（資料照）

2025/07/08 08:35

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立委鄭運鵬昨（7日）在臉書公開自身新職務，將接任台灣世曦工程顧問股份有限公司董事長，上任後首要任務就是要讓桃園國際機場的第三航廈工程如期完成。

鄭運鵬表示，7日下午奉派接任交通部所屬「台灣世曦工程顧問公司」的董事長，這裡是比中華顧問工程司更一線的土木工程先鋒。鄭運鵬強調：「第一項要務，就是要協助桃園機場的第三航廈工程，如期如質交給國人和全世界朋友舒適地進出台灣！」

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「世曦」公司7日也在公司官網公布鄭運鵬接任世曦董事長的消息，鄭運鵬在董事會臨時會議中提到，未來將以精益求精的態度來經營台灣世曦，要以三個原則自我定位。首先，世曦是非國營事業定義的國營公司，無論是中央或地方要求的政策或效率，世曦都必須做到最好，確保服務品質。

鄭運鵬續指，隨著公司營業規模接近百億，世曦應以上市櫃公司的標準進行公司治理，並更加完善公司的制度架構與管理，為未來發展奠定堅實基礎。鄭運鵬強調，作為台灣工程顧問界的龍頭，世曦要與公民營的競業公司進行良性競爭，互相成長，並與協力廠商攜手合作，帶領台灣工程顧問業的成長，兼顧品質與效率，以達成理想目標。

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