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    朱立倫批賴清德搞大罷免奪國會 籲726投不同意票「對獨裁說不」

    國民黨主席朱立倫今赴板橋區公所，為新北6名藍委站台宣講反惡罷。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席朱立倫今赴板橋區公所，為新北6名藍委站台宣講反惡罷。（記者羅國嘉攝）

    2025/07/06 13:26

    〔記者羅國嘉／新北報導〕國民黨主席朱立倫今（6）日出席新北勞工、客家團體後援會於新北市板橋區公所舉辦的「反惡罷 戰獨裁」活動，為即將面臨罷免的黨籍立委洪孟楷、林德福、廖先翔、羅明才、葉元之、張智倫等人聲援。朱立倫在致詞中強調，這場罷免行動並非單純政治攻防，而是「民主保衛戰」，呼籲民眾於7月26日投下「不同意罷免票」，反對執政黨以罷免操作奪取國會多數。

    此次活動，朱立倫、被提罷免的藍委洪孟楷、林德福、廖先翔、羅明才、葉元之、張智倫等人到場。原訂市長侯友宜於上午10點25分會出席，但因在上午先召開丹娜絲颱風災害應變中心工作會報而未出席，僅自錄一段影片，聲援反惡罷，並未如國民黨公布的客家勞工造勢大會流程與朱立倫、6新北藍委同框。

    朱立倫痛批，總統賴清德自上任以來無視經濟民生，反將主要精力放在發動大罷免在野黨立委。他認為這是最嚴重的反民主、破壞民主，賴會被記上一筆「民主之恥」，是台灣最大惡例，並形容此舉將導致台灣進入罷免輪迴，破壞選舉制度與民意機制。

    朱立倫更說，賴清德日前表示不贊同藍營普發一萬元現金的主張，直言「賴清德搞不清楚，一家四口人等於拿到4萬元，不然到新北果菜市場買好了，不知道賴都去哪裡買菜？

    朱立倫表示，7月26日投下「不同意罷免票」，不只是為了守護民主，還要對獨裁者說不同意、不信任、不接受如此做法，期盼透過選票促使執政者反省與改變，也直批賴所謂的十講，根本是亂台十講、亂講，亂講的目的是搞惡鬥、搞霸凌，所以呼籲民眾726出來投不同意票，對賴清德執政方式說不。

    國民黨主席朱立倫今日出席新北勞工、客家團體後援會於新北市板橋區公所舉辦的「反惡罷 戰獨裁」活動，為即將面臨罷免的黨籍立委洪孟楷、林德福、廖先翔、羅明才、葉元之、張智倫等人聲援。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席朱立倫今日出席新北勞工、客家團體後援會於新北市板橋區公所舉辦的「反惡罷 戰獨裁」活動，為即將面臨罷免的黨籍立委洪孟楷、林德福、廖先翔、羅明才、葉元之、張智倫等人聲援。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席朱立倫今日出席新北勞工、客家團體後援會於新北市板橋區公所舉辦的「反惡罷 戰獨裁」活動，為即將面臨罷免的黨籍立委洪孟楷、林德福、廖先翔、羅明才、葉元之、張智倫等人聲援。（記者羅國嘉攝）

    國民黨主席朱立倫今日出席新北勞工、客家團體後援會於新北市板橋區公所舉辦的「反惡罷 戰獨裁」活動，為即將面臨罷免的黨籍立委洪孟楷、林德福、廖先翔、羅明才、葉元之、張智倫等人聲援。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜自錄影片挺反罷免行動。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜自錄影片挺反罷免行動。（記者羅國嘉攝）

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