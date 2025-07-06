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    罷免催票！台北「山除薇害」衝深藍選區 鷹爸：正藍軍快歸隊

    「山除薇害」直搗松山區南京東路五段深藍票區，並邀退役飛官「鷹爸」徐柏岳等人掃街。（記者方賓照攝）

    「山除薇害」直搗松山區南京東路五段深藍票區，並邀退役飛官「鷹爸」徐柏岳等人掃街。（記者方賓照攝）

    2025/07/06 12:46

    〔記者董冠怡／台北報導〕罷免台北市藍委王鴻薇的「山除薇害」今（6）日在松山區南京東路五段造勢，直搗「深藍」票區，並邀退役飛官「鷹爸」徐柏岳、民進黨台北市黨部主委張茂楠及市議員張文潔助講，喚起「反共意志」、喊話「正藍軍」歸隊，他們還控訴南京東路五段23巷7弄巨幅看板上週上架不到1天就被檢舉拆除，呼籲民眾幫看板找新家，「陸空夾擊」！

    鷹爸表示，優秀立委是心向這塊土地，如果家裡有群人跟痞子流氓講好出賣家園，握手了也講好了，回來告訴大家沒事，卻開拆自家圍籬、鐵門和鐵窗，將護衛隊全部武裝卸除，還給人加薪，包藏禍心「跟詐騙集團沒兩樣」，自己的家可以容許被人踐踏嗎？

    鷹爸認為，正藍軍就是愛中華民國、認同中華民國在台灣的這群人、把中華民國當祖國的這群人，「我就是中華民國的台灣人」，拒絕跟隨「紅的腳步」，挺身而出捍衛家園，希望國民黨有朝一日可以恢復正常。

    張茂楠、張文潔說，你生在台灣就應愛台，為台灣做更多努力，而非一味幫中共傳達訊息或宣傳。中國是敵對國家，蔣中正、蔣經國反共，如今朱立倫、馬英九卻親共，請藍軍歸隊、繼續支持捍衛台灣。

    罷團志工提到，從一階、二階到進入三階，越來越多民眾不僅站出來，同時也帶著自豪的語氣說會幫忙拉票、會好好保護台灣，也遇過歷經八二三砲戰的阿伯憤慨地回憶，當年他的戰友們為了反共失去性命，如今國民黨已不再反共，甚至遺忘、先輩們的努力，很不值得。

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