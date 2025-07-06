韓國瑜讚「人中呂布」綠委稱「偷酸」 黃國昌：高下立判

民眾黨立法委員黃國昌今天（6日）上午在新北市汐止橫科市場發放高麗菜，被媒體問到立法院長韓國瑜讚他為「人中呂布」，反惹來綠營「偷酸」，黃國昌稱韓國瑜發言有其高度，高下立判。（記者俞肇福攝）

2025/07/06 10:36

〔記者俞肇福／新北報導〕大罷免首波罷免24位國民黨立委將在26日投票；立法院長韓國瑜昨天（5日）參加藍委羅智強新書發表會當眾稱讚民眾黨主席黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」。黃國昌今天（6日）在新北市汐止橫科市場受訪時說，韓國瑜「作為立法院大家長」，展現「該有的風範，調和鼎鼐」，至於認為這是「暗諷」的民進黨立委發言，「高下立判，不值得一提」。

韓國瑜昨天稱黃國昌是「人中呂布、馬中赤兔」，看來頗有讚譽之意，不過，由於呂布在東漢歷史或是「三國」小說、戲劇中，頻繁更換效忠對象，先後認了丁原、董卓為義父，還被後人斥為「三姓家奴」，有民進黨立法委員覺得韓國瑜有「弦外之音」，恐怕是「暗諷」的用意。

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黃國昌今日上午到汐止，偕同民眾黨新北市黨部主委周台竹、他的汐止金山萬里區主任陳語倢及團隊發放高麗菜給當地居民，強調是以行動支持辛苦的農民。

對於韓國瑜形容是「人中呂布」，黃國昌受訪回應，公眾人物發言很容易看出其品德與高度，韓國瑜作為立法院大家長，不管在主持議事上，還是對外發言，都展現大家長該有的風範，調和鼎鼐。

有媒體追問，民進黨立委指韓國瑜這是「暗諷」、「偷酸」，黃國昌重申，韓國瑜對各黨各派委員都是說好話，發言有其高度，但相對韓院長發言，民進黨立委發言高下立判，不值得一提。

民眾黨立法委員黃國昌今天（6日）上午在新北市汐止橫科市場發放高麗菜，希望用行動支持農民。（記者俞肇福攝）

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