雲林「拔釘」雲海大車掃直搗丁學忠大本營 賴瑞隆、尹立來助陣

雲林罷團展開雲海大車掃，立委賴瑞隆等人前來助陣。（記者李文德攝）

2025/07/05 19:17

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免7月26日就要投票，罷免國民黨立委丁學忠的公民團體「雲林拔釘」今（5）日展開「雲海大車掃」，邀請高雄市立委賴瑞隆、Wecare高雄發起人尹立等人直搗丁學忠大本營虎尾鎮徒步拜票、車掃，呼籲民眾726投下同意罷免票。

雲林罷團聯合罷免游顥、謝衣鳯等地區約50名志工掃街拜票，賴瑞隆、尹立、高雄市議員黃彥毓和雲林縣議員林文彬一同參與。罷團走入虎尾德興市場徒步拜票，與丁學忠反罷免宣傳車擦身而過。隨後一行人車掃繞行虎尾鎮鬧區，最後在虎尾罷免總部宣講。

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賴瑞隆說，去年起是台灣民主最黑暗時刻，藍白立委陸續通過爭議法案，很明顯北京的手伸進國會，傅崐萁等人配合中共，用國會力量摧毀台灣民主，拜託民眾要出來投罷免票，不要讓台灣成為第二個香港。尹立說，雖然現在嘉義以南未有大罷免行動，但很樂意出來聲援，因為這是攸關全台灣之事，唯有罷免不適任立委，台灣方能朝更好方向邁進。

罷團發言人露西歸說，雲海大車掃規模增加，希望集結各界力量，將罷免投票宣傳力道加強，7月12日邀請立委黃捷聲援。目前已有許多民眾站出來聲援加油，甚至在較親藍的臉書社團發文，也可看見留言加油。反觀反罷方好像找不到支持者出來投不同意票。

丁學忠則呼籲公民團體與相關人士，在行使民主權利的同時，也請尊重法治規範。13日將在台西、北港成立反罷後援會，台西場規劃邀請立法院長韓國瑜助講。

雲林罷團展開雲海大車掃，立委賴瑞隆（前左2）等人前來助陣。（記者李文德攝）

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