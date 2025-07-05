本土4小黨宣講罷免 今深入北市4藍委選區

台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨代表5日宣布啟動「民主行動隊，台北大進擊」宣講行動，將深入李彥秀、徐巧芯、王鴻薇、羅智強選區展開宣講等行動。（台灣基進提供）

2025/07/05 11:48

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣基進、時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣綠黨代表今（5）日上午一字排開，在台北市內湖宣布啟動「民主行動隊，台北大進擊」宣講行動，將分頭針對內湖南港李彥秀、信義松山徐巧芯、中山北松山王鴻薇、大安羅智強展開罷免宣講等各式行動，並強調7月26日並非所謂藍綠對決或地方選區行動，是守護民主憲政的「為愛戰鬥」。

民主行動隊今天規劃多場行動，早上9點在東湖五分公園宣講罷免李彥秀，中午12點將轉往捷運行天宮站主打王鴻薇，下午2點半則會在大安站行動譴責羅志強，晚上5點半則將在饒河夜市發起「睡衣夜行」，號召松山信義區市民身穿睡衣、頭罩等道具，聲援罷免徐巧芯。他們並預告，未來將持續走進台中、新竹等全台各地，捍衛台灣民主。

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台灣基進秘書長吳欣岱說，港湖罷免團體從第一階段連署起就面對資源不對等與流氓挑釁壓力，但仍堅持追垃圾車、站路口，展現草根公民力量。她痛批李彥秀政見跳票、資源碾壓選民，甚至在國會支持普發一萬元等荒唐提案，質疑她「從政見繁榮港湖、結果刪自己城市預算」；喊出「港湖拒絕美國秀、民主向前大步走」口號，請選民同意罷免，放除了開會時間奔波美國的李彥秀自由。

時代力量副秘書長劉品辰指出，國會最大亂象來自「傅隨組織」，首謀是傅崐萁，其餘包括李彥秀、徐巧芯、羅志強、王鴻薇等皆為共犯。他點名王鴻薇是全台最會「造謠翻車」的立委，屢次在法院被認證說謊，喪失誠信。他呼籲選民不能讓造謠成為「新常態」，必須站出來教下一代何謂民主誠信。

小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉則以穿睡衣向徐巧芯表達抗議，反擊徐在立院殿堂穿睡衣、對選民比中指，聲稱「我覺得舒服最重要」的雙重標準。她指出，志工們頂烈日為罷免努力，反遭立委冷嘲熱諷，呼籲選民站出來，對這些好吃懶做、浪費國家資源又通匪的藍委同意罷免。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯則批評，羅智強標榜「公民立委」卻在國會配合違憲擴權，面對公督盟去函查核助理親屬任用、出國報告等問題，只以「滾」一字回應，這不只是傲慢，而是赤裸裸地藐視民主價值，這是立委對整個公民社會最嚴重的羞辱！他強調罷免行動是對整個「傅崐萁體制」的反擊，羅智強是其中最典型的扛旗打手，應由人民先請他先「滾」出國會。

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