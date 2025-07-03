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    避難演習與2027年中共攻台有關？劉世芳：讓世界知道台灣護國決心

    內政部長劉世芳說，每天有不同機艦在台灣上空跟海上，要讓世界知道台灣有保護國土決心。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳說，每天有不同機艦在台灣上空跟海上，要讓世界知道台灣有保護國土決心。（記者李文馨攝）

    2025/07/03 19:43

    〔記者李文馨／台北報導〕全台22縣市即將於15日舉行城鎮韌性演習，全聯福利中心3間門市10日配合加入全民防空避難演練。媒體問及，相關準備是否與美國印太前司令戴維森提到中共2027年有中共攻台倒數有關？內政部長劉世芳說，每天有不同機艦在台灣上空跟海上，要讓世界知道台灣有保護國土決心。

    內政部今天召開部務會報會後記者會指出，警政署與全聯10日上午10點，在台北、台中及台南指定全聯門市同步辦理「全民+全聯一起來支援」防空疏散避難模擬演練，強化業者與消費者防空應變能量，警政署後續也會持續落實演習相關宣導工作。

    警政署民防指揮管制所長劉安杰說，民眾聽到警報後請立即停止購物，依賣場人員引導避難，遠離玻璃或窗戶，採取坐姿或蹲姿抱頭保護，不要自行離開避難區，若是行動不便者，留在原地就好，會由賣場人員予以協助。

    他補充，跪姿是傳統避難姿勢，但台灣大部分是堅硬地板，跪姿無法持久，參酌近期其它國家的實際情況，戶外地區以趴下為主，當爆炸發生時，飛彈物都是斜線往上噴射，趴下的高度最安全。

    另外，內政部配合行政院與國防部規劃，2025城鎮韌性演習將於7月15日至18日分區舉行，涵蓋中部、南部、北部、東部及外離島等地區。演習重點包括警報發放、民眾疏散避難、交通管制、傷患急救、災民救濟與災害搶救等實作演練。

    至於為何全聯演習提前於7月10日舉辦，劉安杰說，這是示範演練，7月15日到7月18日城鎮韌性防空演習屬於國防部訓令，屬於全國性演習，該配合還是要配合。

    針對城鎮防衛韌性是否與外傳中共2027年武力攻台倒數有關，劉世芳說，永遠沒辦法預測時間，但每天有不同機艦在台灣上空走來走去、跑來跑去，要讓大家知道台灣必須具備、且有決心有防衛韌性，才能讓全世界知道台灣有保衛國土的決心。

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