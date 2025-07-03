對抗大罷免 國民黨團推「民進黨幹話樸克牌」送民眾

國民黨團今舉辦「政客講幹話，人民很火大，2025幹話撲克牌，火大上架!」記者會，黨團副書記長王育敏（左）、立委吳宗憲（右）出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/03 14:22

〔記者劉宛琳／台北報導〕7月26日大罷免投票在即，國民黨團推出「不同意罷免」撲克牌。立院國民黨團今舉行記者會表示，包含賴清德總統等民進黨政客共有54句經典「幹話」，讓國人好好看清楚民進黨執政後荒腔走板的行徑、言論都在傷害台灣民主和人民。國民黨團呼籲在7月26日、8月23日，為了守護台灣民主，一定要出來投下不同意罷免票，否則一旦國會一黨獨大，台灣將走向威權和獨裁。

國民黨團副書記長王育敏表示，民進黨團總召柯建銘在去年0403花蓮發生大地震時，竟然說「老天有眼」、「老天要救台灣民主」，面對天災，還在幸災樂禍，讓花蓮人非常火大；民進黨團幹事長吳思瑤曾說：「言論自由並不是沒有邊界，必須嚴格審查」，竟然要限制人民言論自由，審查人民言論思想。

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王育敏表示，還有美國對等關稅來勢洶洶之際，行政院長卓榮泰要大家「安心睡覺」，結果民眾一覺醒來，關稅高得嚇人。以及民進黨立委王義川疑利用國家機器監控參加活動民眾足跡，面對外界質疑時說是用「膝蓋想」，從此成了「王膝之」。而當國民黨立委幫人民爭取國定假日時，民進黨立委郭昱晴說，「假放太多，會被AI取代」，完全背離過去對勞工的承諾。

「民進黨幹話講最多的是總統賴清德！」王育敏說，無論是立法院通過的「財劃法」、「選罷法」還是「憲訴法」，賴都說「民主的紛爭，要用更大的民主解決」，還開啟了所謂「團結十講」，國人終於知道賴清德總統口中的民主，不是民主而是鬥爭，以報復的方式鬥垮在野黨。

王育敏表示，國民黨團共製作約1萬套撲克牌，明天將發送到國民黨立委辦公室，發送給民眾珍藏；國民黨更歡迎民眾贊助印製，讓更多人知道民進黨過去所講過不利人民、損害人民權利，把人民權益放一邊的言論與行徑。

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