小草喊「上戰場會投誠解放軍」 王定宇：應該轉身讓大家看看正面

針對說出投誠解放軍的小草，王定宇說：「應該正面讓大家看看，自己家園面對外侮的時候，這種人會找藉口投降。」

2025/07/02 09:46

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北地院審理京華城案，昨（1日）有民眾黨支持者集結北檢外抗議，聲援台北市前副市長彭振聲，不過卻有一名「小草」被主持人問及兩岸議題時高呼「我會義無反顧投誠解放軍」，引起網路熱議。民進黨立委王定宇表示，這位喊投誠解放軍的「小草」應該讓大家正面看看，當家園面對外侮的時候，這種人會找藉口投降。

在民眾黨支持者集會期間，主持人提到「賴政府在言語上有刻意激化，對於兩岸之間風險提高，現在很多人討論」，並詢問一名19歲小草「是否會擔心要上戰場、上戰場會義無反顧地拼一次，還是希望國家考量台灣人立場再溝通？」但這名小草聲稱：「當然是要溝通，但如果要上戰場，我會義無反顧地去投誠解放軍。」不過現場有其他人質疑：「這樣不太好吧，這樣不太對喔。」

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針對此片段，王定宇表示，看看民眾黨的主持人是怎麼誤導支持者，如何將台灣面臨的威脅說成是台灣的挑釁，如何合理化中國對台灣的威脅，鼓動支持者面臨中國軍事威脅的時候如何放棄抵抗。

王定宇強調，台海緊張從來就不是台灣有任何挑釁，中國對併吞台灣的企圖在數十年來沒有改變，而且中國的軍事騷擾也不限於台灣，包括日本、菲律賓、越南、印度、澳洲等國，難道這些國家都是賴清德在當總統？

至於說出投誠解放軍的小草，王定宇則說：「應該正面讓大家看看，自己家園面對外侮的時候，這種人會找藉口投降；跟他一起當兵捍衛家園的時候，這個人會背叛同袍，這樣的人平時是不值得信賴，戰時是唯一死刑！」

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