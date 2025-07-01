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    要求職員打掃公墓拍墓碑 褒忠鄉長陳建名被認定霸凌屬實移交監院

    褒忠鄉長陳建名被鄉公所職員申訴涉及職場霸凌，雲林縣府調查確定職場霸凌案成立，全案移交監察院審查。（資料照）

    褒忠鄉長陳建名被鄉公所職員申訴涉及職場霸凌，雲林縣府調查確定職場霸凌案成立，全案移交監察院審查。（資料照）

    2025/07/01 15:27

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣褒忠鄉長陳建名被公所職員申訴涉嫌職場霸凌，包括要求去公墓打掃、拍墓碑、拒絕商調等7件霸凌行為，雲林縣政府召開「職場霸凌申訴處理評議委員會」（申評會），並組成專案小組調查，確定職場霸凌案成立，全案移交監察院審查。陳建名則回應，一切依法行政，相信監察院會做最公正的處理。

    雲林縣府指出，申訴人提出陳建名職場霸凌事件有7項，其中有6項申請會認定屬實，且非單一事件，具有持續性，且有對申訴人的直接或間接行為故意，已對其構成「藉由權力濫用與不公平之處罰，為冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱之行為」。

    縣府表示，申評會認定霸凌屬實項目，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至8個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制在鄉公所3樓禮堂不准吹冷氣及與他人交談。

    縣府指出，全案事涉鄉鎮市長職場霸凌案件，依地制法第84條、公務員懲戒法第2條第1項及第24條第1項等相關規定，移送監察院審查，並強調，堅決反對任何形式的職場霸凌，致力營造公平、安全、尊重的工作環境，若發現相關事件，將依規定辦理，決不寬貸，守護職場正義與人權。

    陳建名為民進黨籍，他指出，尊重相關主管的人事措施，但申訴人在刑事案件已承認登載不實，而且法院判決有罪。縣府的作為太過粗糙，他所提供相關佐證竟不採納，他擔任公職都是依法行政、公正處理，雲林縣府在人事管理和霸凌之間做了最糟糕的判斷跟選擇，相信監察院絕對會做最公正的處理。

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