挺牛煦庭「反惡罷」 張善政：過去沒人幫桃園爭取資源

國民黨立委牛煦庭30日舉行「反惡罷 戰獨裁」桃園龜山場，桃園市長張善政出席，籲支持者投下不同意罷免。（記者鄭淑婷攝）

2025/06/30 21:44

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨立委牛煦庭今（30）晚舉行「反惡罷 戰獨裁」桃園龜山場，桃園市長張善政出席表示，他身為市長，最了解桃園6位立委過去1年半來，為桃園爭取了什麼，牛煦庭小自市場大到捷運，在中央替桃園爭取經費，而財劃法修法後桃園將增加259億元預算，呼籲民眾站出來投下不同意罷免，守護替地方爭取建設的立委，也替桃園守護財劃法修法後增加的預算。

張善政細數牛煦庭立委期間的政績，他首先提到各學校通學步道改善，台灣因被外國媒體稱為「行人地獄」，市府希望改善學校周邊人行交通，並列出全桃超過100間學校通學步道改善計畫，計畫落實需要很多經費，其中，龜山區就有14個學校，因此拜託牛煦庭在中央協助爭取經費，這14間學校通學廊道，不是已做好就是正在施作中，牛煦庭正是背後的推手，「當市府預算不夠的時候，當然要靠立委協助向中央爭取」。

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此外，桃園棕線力拚今年底前動工，一旦動工對龜山是一大利多，完工後龜山居民無論要前往桃園火車站或新北迴龍、新莊都很方便，棕線過去在中央卡關很久，多虧牛煦庭在中央催生，讓棕線順利核定，而棕線動工後仍需中央持續補助，仍需要牛煦庭在中央幫忙要資源。

張善政提到，「過去有誰幫我們要資源嗎？好像沒有，這就是差別所在」，桃園市大小建設都要靠立委幫忙爭取，牛煦庭從小型的龜山市場及曹家洋樓改善案，大到捷運建設都很關心，「我身為桃園市長，這些都看在眼裡」。

張善政最後強調，藍白合作在立院完成財劃法修法，讓桃園新增約259億元預算，但中央明年才會給這筆預算，他提醒大家一定要小心，若國民黨好的立委都被罷免，屆時立院藍、白人數不及民進黨，恐怕會影響財劃法，呼籲大家投下不同意罷免，協助守護好立委、守護財劃法，保護桃園新增的259億元預算，這些預算未來會投入包括龜山區新闢道路、成功二橋開闢、新建學校、舊校舍改建等等，若財劃法受到影響，恐怕會空歡喜一場、變成一場夢。

國民黨立委牛煦庭30日舉行「反惡罷 戰獨裁」桃園龜山場，桃園市長張善政出席，籲支持者投下不同意罷免。（記者鄭淑婷攝）

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