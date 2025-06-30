台英簽署3項貿易支柱協議 外交部：樂見邁向新里程碑

外交部。（資料照）

2025/06/30 18:51

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣與英國今（30）日簽署「提升貿易夥伴關係（Enhanced Trade Partnership, ETP）」協議架構下，投資、數位貿易、能源與淨零排放三項支柱協議，外交部稍早發布新聞稿對此表示歡迎，並樂見台英貿易關係邁向新的合作里程碑。

我國駐英國代表姚金祥今天稍早與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）在「提升貿易夥伴關係」協議架構下，簽署投資、數位貿易、能源與淨零排放三項支柱協議，並由行政院經貿談判辦公室政務委員楊珍妮、外交部政務次長吳志中，以及來台出席台英經貿對話會議的英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander）等雙邊重要官員及企業代表見證。

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外交部透過新聞稿對此表示歡迎，並樂見台英經貿關係邁向新的合作里程碑。

外交部說明，ETP協議在2023年11月簽署，是台灣與歐洲國家首個制度性經貿架構，深具指標性意義。今日台英再針對雙邊關切的重要領域個別簽署支柱協議，將進一步推升雙邊經貿關係。

外交部強調，台英關係近年具長足進展，英國政府本月曾派遣英國皇家海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）穿越台海，並發布「戰略防衛檢討」及「國家安全戰略」關切台海和平與穩定。

此外，英國26日發布脫歐後首份「貿易戰略」指出，英國將在ETP架構下，持續深化與台灣的經貿夥伴關係。外交部將在台英雙邊的良好基礎上，持續積極拓展「總合外交」，鏈結各部會共同推動以價值為基礎的經貿合作新頁。

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