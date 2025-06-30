英商貿副大臣：結合台英AI領域優勢 開啟創新合作、商業成功大門

總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander），艾禮遜表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是強大且具雄心的投資目的地。（總統府提供）

2025/06/30 17:23

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander），艾禮遜表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是強大且具雄心的投資目的地，雙方都計劃投資於人工智慧的基礎建設與運算能力，為未來展開共同研究創造良機，透過結合彼此在這些領域的優勢，將能開啟創新合作與商業成功的大門。

艾禮遜表示，台英堅實且持續深化的雙邊關係，建立在相互尊重、民主價值，以及對開放、具韌性且基於規則的經濟合作等共同願景之上，作為理念相近的夥伴，彼此在多個領域的合作不斷擴展，此次來訪正是為了進一步推動這股動能，雙邊簽署「提升貿易夥伴關係（ETP）」三項合作協議，將為未來的合作提供清晰框架，也為擴大兩國市場准入與塑造奠定堅實基礎。

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艾禮遜說，相信結合每年的貿易對話，這項夥伴關係將有助於英國企業爭取新的商機、改善法規協調，並在關鍵成長領域促進長期投資，相對地也將支持台灣拓展與可信賴夥伴之間的高品質貿易關係。

艾禮遜提到，賴清德所推動的「五大信賴產業」與英國近期公布的產業與貿易策略高度契合，涵蓋潔淨能源、半導體及先進製造等領域。雙方都計劃投資於人工智慧的基礎建設與運算能力，為未來展開共同研究創造良機，透過結合彼此在這些領域的優勢，將能開啟創新合作與商業成功的大門；昨天曾參訪台灣太空中心，英國的專業技術與可信賴的標準，能在衛星技術、綠色能源與網路安全等領域，提供有意義的解決方案。

艾禮遜說，賴清德提到區域和平與安全的更廣泛挑戰，英國當然也與七大工業國（G7）夥伴一同繼續重申對台海和平與穩定的承諾。台英關係具戰略性、長久且不斷發展，並重申英國長期的堅定立場，對雙方攜手合作、共同促進兩國社會的繁榮與韌性充滿信心。

艾禮遜表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是一個強大且具雄心的投資目的地，尤其對於在機器人、潔淨科技與先進產業領域居於領先地位的台灣企業而言，英國的市場穩定、開放，並與台灣對高科技、永續未來的願景相契合，期待進一步討論如何在這些領域及更多方面深化彼此合作。

總統賴清德今接見英國商業暨貿易部副大臣艾禮遜（Douglas Alexander），艾禮遜表示，台灣正尋求資本多元並建立全球夥伴關係，相信英國是強大且具雄心的投資目的地。（總統府提供）

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