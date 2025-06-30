高虹安政績靠收割？ 竹市民進黨團批編故事搶功、失職卸責

新竹市議會民進黨團今開記者會批評新竹市長高虹安上任以來政績空洞。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/30 18:25

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會民進黨團今開記者會，市議員林盈徹與陳建名批評新竹市長高虹安上任以來政績空洞，市政缺乏實質進展，卻大舉「收割」前朝或他人努力成果，包裝成自己的政績。

市議員林盈徹指出，日前高虹安在臉書發文宣傳香山高中通學步道，稱其為「上任後積極規劃的建設」，但事實上步道是110年由香山高中學生的公民倡議運動，提出通學安全需求，獲得當時市府的正面回應與支持。

請繼續往下閱讀...

更離譜的是，高虹安臉書貼文起初完全未提學生貢獻，直到引發關注才臨時修改補上。此舉引發當年提案學生極大反感，發文怒批：「我們的努力不是你博取支持的工具。」林盈徹痛批「連學生都看不下去的政治操作，根本不是個誠信、有能力的市長。」

他說香山運動場跑道與看台工程本為前市長林智堅任內所爭取，但高市府上任後一再流標，導致中央體育署在2023年收回3500萬元補助款，至今工程分拆為兩期仍未全數完成。市民多年等待完善運動設施，卻只換來拖延與無能執行。

此外，林盈徹更點出高虹安於選舉期間曾提出的「香山社會住宅」與「青青草原文創市集」至今皆無進展，政見跳票早成常態，「香山區選民等了三年，卻什麼都沒等到。」

市議員陳建名表示，2022年當時實際接觸這些孩子，他們提案的過程非常用心，但在高虹安的貼文裡卻完全看不見對孩子用心的支持。從香山通學步道一案就能看出高的施政特質—無心推動政策，只在意媒體表現與個人形象，對市民的努力與參與毫無尊重。「我們要問的是，這樣的市長還值得新竹人再忍耐嗎？」

對此，高虹安回應，她在發文中有提到師生以公民提案呈現構想，但之後也需要實際執行，不能忽視市府在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力。她說綠營打她收割學生提案的構想，但構想不會具體化，還需要施政，市府後來也加入無障礙設備構思，通學步道開工典禮當天她還謝謝學生提案，卻被拿來政治操作，實在誇張，被說收割也有些過份。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法