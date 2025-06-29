蕭美琴遭中國跟監沒什麼？財經網紅提醒：上個不就是黛安娜

副總統蕭美琴。（資料照）

2025/06/29 20:25

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克時，遭中國外交人員尾隨、險釀車禍，但藍委廖先翔在網路節目上調侃此事，引來批評。對此，財經網紅胡采蘋直言，「上一個被人跟監結果撞在一起的不就是黛安娜王妃麼。」

胡采蘋昨（28）日於臉書粉專表示，網路上有不少輿論，說蕭美琴捷克事件是假的，中共不可能動手，會造成很大的外交爭議，頂多是跟監，全都是假新聞。

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胡采蘋則認為，「如果這種說法是對的，我很想知道當年為什麼會有江南案，外交爭議真的很大，小蔣總統還接受華盛頓郵報訪問，公開宣佈蔣家人不會接班，的確鬧得很大，為什麼還是發生了？」

胡采蘋指出，「中共在泰國把瑞典籍的銅鑼灣書店股東桂民海綁架回中國，引發軒然大波，瑞典從此成為歐洲最討厭中國的國家，的確鬧得很大，為什麼還是發生了？」也提到，「海航前董事長王健被疑似中共特工在法國推下山崖，案件太過離奇、全球矚目，法國警方調查了很長時間，的確鬧得很大，為什麼也還是發生了？」

最後，胡采蘋說，「今天也就是蕭美琴沒事而已，你們這些人才能在這邊講風涼話，什麼叫只是跟監而已。」更強調，「上一個被人跟監結果撞在一起的不就是黛安娜王妃嘛。」

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