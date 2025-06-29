11罷團花蓮大會師 !「雲林拔釘」繞半個台灣相挺

花蓮罷免傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，包括花蓮、雲林、桃園、高雄多達11個罷團參加，最遠的公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」繞過半個台灣約四百公里到花蓮相挺。（記者王錦義攝）

2025/06/29 10:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免國民黨立委傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，包括花蓮、雲林、桃園、高雄多達11個罷團參加，最遠的是公民團體「雲林拔釘，罷免丁學忠」，繞過半個台灣約400公里路程前來相挺。花蓮與雲林兩地是台灣地方派系勢力最穩固的代表，「雲林拔釘」團隊呼籲民眾7月26日出來投票，「反傅拔丁」罷免傅崐萁與「傅」隨組織丁學忠。

而傅崐萁陣營反罷免今天早上則是邀請國民黨籍新北市議員林國春在花蓮市最大的傳統市場重慶市場為反罷宣講，林國春致詞說，因為過去爸爸媽媽從小就在市場裡面買菜，所以做生意非常辛苦，希望有安定的生活，不要吵吵鬧鬧，批民進黨政府到處在罷免在野黨的立委造成社會動盪，希望民眾支持反罷免。隨後與花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣議員吳建志、韓林梅、吳東昇等團隊一起步行掃街。

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昨晚包括花蓮的「新世代青年聯盟」、「洄萊啟程」、與「台灣東社」共組的「花蓮重開機」、無黨籍議員楊華美的「挺美小隊」、「挺公民DPP小隊」、「花蓮裁傅自由」店家、以及罷免牛喣庭的罷團「淘汰牛氓」、罷免萬美玲的「萬罷了沒」啦、罷免丁學忠的「雲林拔釘」，以及當年高雄罷免韓國瑜的「Wecare高雄」與「南罷天志工團」、「曙光花蓮」等11個罷免團體，在花蓮石來運轉廣場大集結，現場還有支持罷免傅崐萁的店家擺攤，吸引民眾用新台幣支持，現場有如嘉年華。

「雲林拔釘」團隊也派出兩名志工到花蓮相挺，他們繞過半個台灣，昨天凌晨四點就從雲林出發，花了七個多小時抵達花蓮。「雲林拔釘」志工說，雲林丁學忠的關注度不像是國會亂政的首惡傅崐萁那麼高，現在更躲起來避風頭，雲林跟花蓮一樣都是地方派系勢力穩固，一樣都是對方挾帶龐大政黨資源投入反制、對付公民，罷團猶如「小蝦米對抗大鯨魚」，因此在遠也要來互相加油，呼籲7月26日一起出來投票，一起同意罷免傅崐萁及「傅」隨組織丁學忠。

高雄罷韓的「Wecare高雄」及「南罷天志工團」也到花蓮相挺，前高雄文化局長尹立說，「7月26日，花蓮人要寫歷史」，這場罷免不是為了政黨、不是為了報復，而是為了終結一種長年的壓迫感，一個人壟斷一座城市，一個家族掌控所有資源，甚至代表台灣向外遞交投降的訊號，「傅崐萁」不只是個政治人物，而是一種對民主的嘲諷，「而罷免他，會是花蓮人的覺醒，是台灣民主的自我修復。就像當年的高雄，罷韓之後，證明人民不是只能忍耐，可以翻轉命運。今天的花蓮，也可以，你們的堅持，會成為花蓮未來的光」。

現場志工及花蓮人高呼「勇敢花蓮人、守護台灣人，一條心、挺台灣！」展現罷傅氣勢。

今晚6點30分在花蓮市中山公園有舉行政論戶外開講，邀請立委王義川、立院榮譽顧問陳柏惟、桃園市議員于北辰等人。陳柏惟昨晚提前到花蓮與葉霸老師相見歡，葉霸老師鼓勵陳柏惟，希望台灣未來就是要多一點這樣的年輕人，陳柏惟說，台灣兩個最過分的政治人物一個西邊姓顏、一個東邊姓傅，顏的已經輸過，這次要讓傅輸一次，他在西部努力，「東部就拜託葉老師了」！

花蓮罷免傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，最遠的公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」繞過半個台灣約四百公里到花蓮相挺。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，立院榮譽顧問陳柏惟（左）與花蓮知名退休老師葉春蓮（右）相見歡。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，最遠的公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」繞過半個台灣約四百公里到花蓮相挺。（記者王錦義攝）

花蓮罷免傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，最遠的公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」繞過半個台灣約四百公里到花蓮相挺。（記者王錦義攝）

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