蕭美琴於捷克遭中國密謀衝撞 美眾院外委會痛批中共此舉「是脅迫」

美國眾議院外交委員會今（29）日於社群媒體X轉發蕭美琴的推文並表示，就像中共鎮壓香港民主一樣，中共也試圖在北約成員國內衝撞台灣副總統的座車。（圖擷取自X）

2025/06/29 10:16

〔記者黃靖媗／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。對此，美國眾議院外交委員會表示，中共像鎮壓香港民主一樣，試圖衝撞台灣副總統座車，這不是外交，而是脅迫。

美國眾議院外交委員會今（29）日於社群媒體X轉發蕭美琴的推文並表示，就像中共鎮壓香港民主一樣，中共也試圖在北約成員國內衝撞台灣副總統的座車，中共的惡行舉世皆見，這不是外交，而是脅迫。

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眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（中國委員會）民主黨也於28日透過社群媒體X表示，中共去年計畫在捷克對台灣副總統當選人發起攻擊，顯然是情勢升級，並凸顯中國跨境鎮壓的行動日益加劇，這也是今年再度提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）的原因，國會必須立即通過此法案。

「台灣盟友基金法案」上屆未能出眾議院委員會，今年捲土重來，由美國聯邦眾議院中國委員會首席民主黨議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）於4月1日提出，授權提撥1筆3年期共1.2億美元基金，供行政部門援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴，能申請基金的國家必須符合與台灣維持正式外交關係、明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力等條件。

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