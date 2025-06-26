罷免顏寬恒連署補件關門造冊 預定明下午送件

民進黨台中市議員持續協助「中二解顏」推動罷免。（記者黃旭磊攝）

2025/06/26 12:17

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第二選區罷免藍委顏寬恒行動，罷團「中二解顏」於週二（24日）晚間停止收取連署書，展開補件份數造冊統計，發言人林宣宏徹夜未眠，強調為求連署書正確率，需要時間整理重複連署、格式等相關，確切收件數字仍須統計，志工透露，「關門停止收件就代表有信心」，預計明天週五（27日）下午1點送件到台中市選舉委員會。

中央選舉委員會於18日公告，「中二解顏」未達連署法定合格門檻30278份，需在10天內補足件數，而罷團已提交33099份，扣除扣除一階提議人不得為連署人等無效件數後，還需補件2267份，團隊從週二晚間起「閉門造冊」，志工徹夜未眠近50小時輪班作業，目前仍在剔除不合格統計補件份數。

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林宣宏強調，我們擁有全台中大團最強的造冊志工，由於選區選民基數是台中第三多，選區橫跨沙鹿、龍井、大肚、烏日及霧峰區，需進行跨區寄件彙整工作，確切收件數字仍待整理公布，但有信心在週五下午1點到台中市選委會送件。

民進黨台中市議員曾威表示，「中二解顏」正在衝補件，補足法定合格門檻30278份連署份數中，二階送繳超過4026份連署書支援罷團，也由助理聯絡親友、親友的親友等兩層關係，找出有簽署意願選民再補件，至於目前是否進入三階投票還不明確，會協助罷團一步一步走，提供掛看板地點、宣傳車或站路口力挺。

「中二解顏」關門造冊，有信心在週五送件到台中市選舉委員會。（圖由罷團提供）

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