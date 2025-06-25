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    英國發布現代產業戰略 駐台代表包瓊郁：開啟台英合作新契機

    英國在台辦事處代表包瓊郁表示，新產業戰略將為台英商業合作開啟新契機，為擴張、投資與發展事業的台灣投資人提供理想環境。（資料照）

    英國在台辦事處代表包瓊郁表示，新產業戰略將為台英商業合作開啟新契機，為擴張、投資與發展事業的台灣投資人提供理想環境。（資料照）

    2025/06/25 18:07

    〔記者黃靖媗／台北報導〕英國政府23日發布「現代產業戰略」（Modern Industrial Strategy），提出一項為期10年的計畫，旨在促進投資並使英國成為全球最佳經商地點。英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）表示，新產業戰略將為台英商業合作開啟新契機，為擴張、投資與發展事業的台灣投資人提供理想環境。

    包瓊郁表示，英國的新產業戰略將為台英商業合作開啟新契機，特別是在先進製造、潔淨能源產業、數位和科技，以及專業和商業服務領域。

    包瓊郁指出，這項計畫從一開始就面向國際，為台灣的企業、創業家與創新者提供做出長期投資決策所需的穩定與信心，英國擁有高技能勞動力與全球無與倫比的商業連結，還有七大工業國集團（G7）國家當中最低的企業稅、強大的研發實力和進入更大歐洲市場的路徑，為擴張、投資與發展事業的台灣投資人提供理想環境。

    英國在台辦事處指出，現代產業戰略聚焦於先進製造、潔淨能源、數位與科技、專業和商業服務、生命科學、金融服務、創意產業以及國防產業等8大產業，其中多項呼應台灣優先產業。

    英國在台辦事處表示，英國也將藉由現代產業戰略推動改革，深化與國際夥伴的經濟與產業合作、提升研發經費、為創新企業提供數十億英鎊融資、改革簽證與移民制度，與降低電費成本至接近其他歐洲主要經濟體，讓台灣投資人更容易在英國立足及成長。

    （資料照，圖擷取自英國在台辦事處臉書）

    （資料照，圖擷取自英國在台辦事處臉書）

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