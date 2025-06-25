因228事件「被消失」 台灣首位留美哲學博士林茂生家屬聲請死亡宣告

台灣首位留美哲學博士林茂生在二二八事件時「被消失」，家屬近日已向法院正式聲請死亡宣告。（林承志先生提供）

2025/06/25 12:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣第一位留美博士林茂生，在二二八期間疑似遭特務帶走，就此「被消失」至今近80年，其孫輩林承志等家族成員上個月正式向警局報失蹤人口，並聲請死亡宣告。林承志強調，希望透過死亡宣告，將心繫林家三代人的痛劃下句點。

林茂生生於1887年，長在日治時期，是首位取得日本東大文學學士的台灣人，後赴美哥倫比亞大學深造，也成為首位留美哲學博士。國民政府接收台灣時，林茂生擔任接收委員，負責台北帝國大學文政學部的部分，並任教於台大。而在校務之外，林茂生創辦《民報》針砭時政，卻於二二八事件時期被黑衣人帶走，至今下落不明。

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談起林茂生，林承志感到惋惜，但也很驕傲地說，台灣光復時，祖父曾在台北中山堂主持光復大會，並發表慶祝光復文，內容有段提及「其一，則發現我是人，是自然之人，從來處於帝國主義之下，我不是人，我不是自然之人.....」，文中的「自然」就是「自由」，而這應該是台灣人最早對自由民主渴望的表達。

但林茂生卻在他所認為的「民主自由」中被淹沒。林承志回憶家族長輩對往事的描述，林茂生會針砭時政，因此事發前祖父已經收到許多親友勸告，應避避風頭，但最終還是遭特務闖入家中帶走，而這也成為當天為特務開門的三伯父（即林茂生第三個兒子）心中永遠過不去的坎。祖父被消失後，家族有另2人在同年也陸續過世，全家更被列入黑名單。

林承志提到，祖父失蹤後，祖母曾經多次提出陳情皆未果，當時在南京的國民政府甚至還曾經回電報稱「找不到人」。而黑名單造成在國外的家族成員回不了台灣，在台灣的家族成員也出不去，直到1988年解嚴後黑名單獲解禁，已故的二伯父林宗義（台灣腦神經精神醫學先鋒）才返台，並擔任二二八平反活動的召集人。

林承志說，從《大溪檔案》可知，祖父被列包括「陰謀叛亂，鼓動台大學生暴亂」、「強力接收國立台灣大學」、「接近美國領事館，企圖由國際干涉，妄想台灣獨立」等3大罪名，但卻沒有任何審判紀錄，目前家族正在蒐集資料，要將祖父及家族的這段過往完整著述揭櫫於世，讓台灣人都能了解更多歷史事實與真相。

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