涉造假連署罷免陳乃瑜 羅明才新店服務處主任及2助理聲押禁見

國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙涉造假連署，訊後聲押禁見。（資料照）

2025/06/25 06:08

〔記者王定傳／台北報導〕有罷免團體日前針對民進黨籍新北市議員陳乃瑜發起連署罷免，網紅四叉貓今年3月懷疑有造假連署情形，赴台北地檢署告發，他當時具體指出罷免案領銜人曾濬，其連署案的「死亡率」是2.7％，質疑抄錄舊名單；檢調蒐證發現，國民黨立委羅明才新店服務處主任繆維蕙及3名助理涉案，昨搜索4人辦公位置等7處，並約談繆及羅的新店服務處助理劉時郡、林姿伶、陳穩圓、曾濬等9人到案，今晨訊後依違反個資法及刑法偽造文書罪嫌聲押禁見繆維蕙、劉時郡、林姿伶3人。

其他被告：陳穩圓及陳乃瑜罷免案領銜人曾濬各10萬交保、新店中正里長辜鳳琴及張北里長鄭富濃各8萬交保，福民里長盧浩賢及罷免案備補領銜人蕭賜聰訊後請回。

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公民團體發起的大罷免行動，在新北市新店區發起罷免羅明才，而引發藍營支持者反制，推動罷免陳乃瑜；但今年3月，四叉貓曾赴北檢告發指出，他發現發起罷免陳乃瑜的曾濬，其連署案的「死亡率」是2.7％，平均37個人裡面就會有1人簽完就會死掉，他認為這個數據很誇張，很可能是抄到老舊名單，因此告發。

這場連署罷免行動後來已停止，今年5月中旬，「除瑜回收」的領銜人曾濬透過臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有其正當性，但是考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中」，因此在罷免團隊的表決下，決定「放下」，停止罷免陳乃瑜行動。

不過，北檢接獲告發後已依程序立案後，由承辦檢察官指揮新北處進行調查，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現部分提議人確有遭冒名提議情事。

檢察官為保全證據及追查釐清案情，經向台北地院聲請核發搜索票獲准，昨指揮調查官持法院核發搜索票，搜索繆等4人辦公位置等7處，並帶回繆等4人、曾濬、蕭賜聰，辜鳳琴、鄭富濃、盧浩賢共9人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌偵辦。

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