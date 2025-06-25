鄭文燦案檢察官遭疑偽證 徐巧芯昔喊「我同學很榮幸」如今秒切割

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/06/25 00:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前桃園市長鄭文燦涉貪遭起訴，承辦檢察官陳嘉義遭週刊爆出涉嫌偽造勘驗證據、濫權起訴，引發爭議。去年鄭文燦遭羈押時，國民黨立委徐巧芯自豪說陳嘉義是自己大學時的好友，如今卻火速切割，批評綠營和綠媒對她「潑髒水」，引來大批網友嘲諷。

去年7月份，鄭文燦被控在「林口特定區工五工業區」東側地主自辦市地重劃案中收賄，遭桃園地檢署聲押禁見時，陳嘉義被發現是徐巧芯就讀政大時的同學兼好友，當時徐巧芯還自豪表示2人很熟，但畢業後很少聯繫，鄭涉貪新聞露出後才知陳任檢察官破獲重要案件，「有這樣的同學我覺得很榮幸，祝福他工作一切順利」。

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有週刊24日指稱陳嘉義涉嫌偽造勘驗證據、濫權起訴，去年徐巧芯一番言論被挖出來狂酸。對此，徐巧芯同日在臉書發文切割：「我是能夠指揮檢調辦案喔？平常都說檢察官獨立，結果因為某一位是我大學同學，現在辦鄭文燦被週刊寫了，就來影射我？這麼顯而易見的笨問題，綠營綠媒還想潑髒水，真是喪心病狂。大惡霸，大造謠，大失敗！」

不過網友們紛紛嘲諷，「妳就最喜歡連連看了，就算幾乎沒有交集的人，妳也能扯上邊，用來攻擊對手。所以這就叫用妳的魔法來對付妳」、「沒事就同學，出事就髒水」、「最現實的就是這種人，當初怎麼罵傅崐萁細菌的？最後還不是倒在懷裡討安慰」、「有利她自己的就攬，不利她的就切割撇清，沒見過這麼不要臉的」、「已經夠髒了，不需要再潑」、「真的見風轉舵的高手」、「大姑都切了，哪次不切？」

承辦鄭文燦案的檢察官陳嘉義。（資料照）

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