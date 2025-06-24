承認指揮黨工抄名冊！ 國民黨新北黨部書記長陳貞容100萬交保

陳貞容步出新北地院一語不發。（記者徐聖倫攝）

2025/06/24 23:18

〔記者徐聖倫／新北報導〕國民黨新北市黨部書記長陳貞容，因立委蘇巧慧、張宏陸罷免案涉嫌抄名冊、死亡聯署，因偽造文書罪遭檢方羈押。今晚間9時許，陳貞容移審庭開庭，她向法官承認確實在蘇巧慧罷免一案指揮黨工抄名冊，但否認張宏陸罷免案為她所指示，稱都是該案領銜人謝慶認，與國民黨板橋區黨部書記蔡甘子所指揮，新北地方法院今晚間裁定其100萬元交保。

據悉，陳貞容出庭時眼眶泛淚，她向法官承認，蘇巧慧的第5選區是她指使進行抄名冊聯署，但提到張宏陸的第6選區時，她則積極否認，並將矛頭指向謝慶認與蔡甘子。

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陳貞容說，她知道板橋（新北市第6選區）部分黨工有出來擺攤，謝慶認也回應她確實有找數十個幹部協助，所以她就沒再追板橋選區進度。法官還問道，有關第6選區抄寫名冊的黨工有拿到蛋捲禮盒，陳貞容回應，她看到帳冊以為是過年給黨幹部的禮品，不知道是給抄名冊的黨工，所以也未再多問。

陳貞容指出，第5選區她全程參與，並承認犯罪，但第6選區部份她則通盤否認，表示此一選區罷免工作為謝慶認、蔡甘子指揮，她並不知情。法官於移審庭最終裁定，陳貞容100萬元交保，限制住居、限制出境，並不得與其他證人接觸。陳貞容親友於10分鐘內湊齊保釋金，陳貞容於今晚間10時30分左右步出新北地院，一語不發、不願多作回應。

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