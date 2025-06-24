涉造假連署罷免陳乃瑜 檢調搜羅明才新店服務處帶走主任、助理

國民黨立委羅明才。（資料照）

2025/06/24 17:00

〔記者王定傳／新北報導〕罷免團體日前針對民進黨籍新北市議員陳乃瑜發起連署罷免，網紅四叉貓今年3月懷疑其中有造假連署情形，赴台北地檢署告發，他當時具體指出罷免案領銜人曾濬，其連署案的「死亡率」是2.7％，質疑抄錄舊名單；檢調發現國民黨立委羅明才新店服務處繆姓主任及劉姓助理等人涉案，今日兵分5路搜索2人在羅明才新店服務處的辦公位置等處，並約談繆、劉及曾濬等6人到案。

公民團體發起的大罷免行動，在新北市新店區發起罷免羅明才，而引發藍營支持者反制，推動罷免陳乃瑜；但今年3月，四叉貓曾赴北檢告發指出，他發現發起罷免陳乃瑜的曾濬，其連署案的「死亡率」是2.7％，平均37個人裡面就會有1人簽完就會死掉，他認為這個數據很誇張，很可能是抄到老舊名單，因此告發。

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這場連署罷免行動後來已停止，今年5月中旬，「除瑜回收」的領銜人曾濬透過臉書表示，雖然罷免陳乃瑜有其正當性，但是考量大罷免啟動以來，「新店彷彿籠罩在一股對立、仇視與分裂的氛圍之中」，因此在罷免團隊的表決下，決定「放下」，停止罷免陳乃瑜行動。

不過，北檢接獲告發後已依程序立案後，由承辦檢察官指揮新北處進行調查，經向中央選舉委員會、新北市選舉委員會函調罷免案提議人資料，分析相關事證及進行筆跡鑑定，發現部分提議人確有遭冒名提議情事。

檢察官為保全證據及追查釐清案情，經向台北地院聲請核發搜索票獲准，今日指揮調查官持法院核發搜索票，搜索繆、劉2人辦公位置、曾濬等人住處，並帶回繆、劉、蕭、罷免案蕭姓備補領銜人、辜姓里長、盧姓里長等6人，全案朝偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌偵辦。

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