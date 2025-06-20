網瘋傳「花蓮罷免沒過發3千元獎勵金」 壽豐鄉長曾淑懿嗆造謠提告

壽豐鄉長曾淑懿對不實指控表示痛心，呼籲各界協助揪出幕後黑手。（記者游太郎攝）

2025/06/20 07:39

〔記者游太郎／花蓮報導〕大罷免在花蓮引發矛盾和地方政治鬥爭！壽豐鄉長曾淑懿在臉書社團「壽豐人出草」遭影涉，如果罷免沒通過，明年壽豐鄉公所要發3000元獎勵金；壽豐鄉公所今早表示，就是對手惡意散播謠言，希望引起網路公審，達到其政治目的，已請各界協助，希望追查躲在鍵盤後散播謠言的真兇，鄉公所對網路不實消息來源及散布不實消息者將提出告訴，並希望司法檢調主動追究其刑責。

壽豐鄉公所今早澄清，「聽說」就是惡意散播謠言，引起網路公審，希望達到其政治目的；請網路好手與媒體記者共同追查，躲在鍵盤後散播謠言的真兇；鄉長曾淑懿不曾發表任何關於罷免案公開言論，更遑論（罷免獎勵金）等說法，這是造謠，把沒說過的話塞入嘴裡。

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壽豐鄉公所表示，今年下半年度與明年度並沒有規劃、提案或編列普發鄉親3000元預算，歡迎檢調詳查；公共政策歡迎具名公開辯論，但「壽豐出草人」從未以真名示人，躲在鍵盤後，以抹黑、惡意造謠、潑髒水方式，攻擊特定人士；希望各界協助揪出躲在鍵盤後的造謠者，不要成為網路惡霸，惡意渲染不實言論的幫凶。

鄉長曾淑懿則強調，匿名的暗黑網軍，造謠羅織出來的文字，傷害她個人與公所團隊形象與名譽；為維護壽豐鄉公所同仁聲譽和保護同仁不受汙衊，鄉公所對網路不實消息來源及散布不實消息者將提出告訴，希望司法檢調主動追究其刑責，避免網路殺人於無形，以正視聽。

臉書社團「壽豐人出草」昨晚登出一篇未署名的貼文指稱，壽豐鄉民有福了！鄉長曾淑懿挺身而出，帶頭喊出（罷免沒通過），明年要發3000元獎勵金了！聽到壽豐鄉長曾淑懿宣布沒通過罷免，就要用壽豐鄉公所的行政資源（遺產稅）編列明年的預算發獎勵金給壽豐鄉民每人3000元，鄉親聽到後既開心，又憂愁！

文中還說，「開心3000元可以買很多小米酒的啦！開始難過憂愁的原因是曾鄉長上次才發了1000元，就犧牲村民的權益（路燈壞掉、水溝不通、馬路不修、圍牆倒塌沒人修、農業災害領不到錢沒人管）。這次曾鄉長喊出明年要再發3000元？壽豐村民已經直接烙賽在褲子上了！到底曾鄉長這次明年發3000元，還會讓鄉親犧牲什麼來換取？

曾鄉長名言：錢都發給你們了，建設沒做好，怪我嗎？曾鄉長高招啊！明年選舉前發3000元，票票才會多多啊！」

臉書社團「壽豐人出草」昨晚登出一篇未署名的貼文指稱，壽豐鄉長曾淑懿帶頭喊出罷免沒通過，明年要發3000元獎勵金，對此壽豐鄉公所和曾淑懿都駁斥。（圖擷取自網路）

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