中正紀念堂轉型「民主教育園區」卓揆：政院原則同意

行政院長卓榮泰昨（19）日主持「行政院推動轉型正義會報」，同意中正紀念堂中長期轉型為「民主教育園區」。（資料照）

2025/06/20 07:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨（19）日主持「行政院推動轉型正義會報」，原則同意中正紀念堂轉型目標為「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」，中長期轉型為「民主教育園區」，藉以深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念。

文化部昨於會中報告「中正紀念堂轉型規劃」，卓揆聽取報告後表示，對未來轉型規劃方向，已朝向「歷史記憶保存」與「民主教育推廣」雙重目標，中長期將轉型為「民主教育園區」，有助深化社會理解台灣由威權轉變到民主的歷程，並強化人權與法治價值理念，因此行政院原則上予以同意。

請繼續往下閱讀...

卓榮泰要求，文化部應依專案小組建議，審慎規劃組織調整所需法制作業及園區空間轉型進程，並依期程規劃推動各項工作，且在過渡期間與短期內應持續辦理的教育推廣活動，擴大社會溝通的面向，並視法制作業進展，預作短、中、長期方案目標、期程、各方案銜接與整體因應規劃。

此外，為建構公私協力平台，會中也同意委員提案，成立「強化民主韌性專案小組」，預計由行政院副院長鄭麗君擔任主持人，其餘成員包含行政院政務委員林明昕、國發會主委劉鏡清，及民間委員互推4位至6位擔任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法