蔣萬安率團訪巴黎：讓世界看到台北 讓台北走進世界

蔣萬安在桃園機場說，希望藉由「市長峰會：從巴黎到貝倫-全球氣候行動十週年」這個重要的場合讓世界看到台北，讓台北走進世界。（記者朱沛雄攝）

2025/06/20 00:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕台北市長蔣萬安19日晚間率市府代表團啟程赴法國巴黎，參加23日巴黎協議簽訂10週年的全球城市峰會。他登機前說，希望藉由此行宣傳、行銷台北的文化、藝術、環境治理的具體成果，以及領先全球的相關科技產業，讓世界看到台北，讓台北走進世界。

蔣萬安率領市府代表團搭乘長榮航空BR87班機赴法國巴黎，出席「市長峰會：從巴黎到貝倫-全球氣候行動十週年」，他在桃園機場受訪說，今年是巴黎協定簽署10週年，這個協定是全球在推動環境治理、淨零碳排重要、關鍵的指標，台北市非常榮幸成為唯一受邀參與這場城市峰會的亞洲城市，屆時會分享台北市在環境治理、淨零碳排、綠色運輸等相關具體成果。

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蔣萬安指出，除了參加城市峰會以外，也會到巴黎進行相關的市政參訪及考察，同時拜會一些國際友人，除了巴黎、倫敦、里約、巴塞隆納等全球重要城市的市長，也會拜會法國參議院，與法國參議院外交暨國防委員會的副主席再次見面。

蔣萬安說，希望藉由重要的場合宣傳、行銷台北，不管是介紹台北的文化、藝術、環境治理的具體成果，以及領先全球的相關科技產業，一定會把握這個機會，讓世界看到台北，讓台北走進世界。

至於在巴黎參加峰會期間，沒能夠參加國民黨部舉辦的反大罷免活動會不會遺憾？蔣萬安回應說，這一趟其實是很重要的一次城市峰會，很早就已經安排，他想把握這個機會讓全球看到台北城市治理的具體成果，這段期間都會隨時跟市府團隊、跟台北保持聯繫。

台北市長蔣萬安19日晚間率市府代表團啟程前往法國巴黎。（記者朱沛雄攝）

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